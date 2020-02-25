İstanbul’da Çeçen-İnguş Sürgünü ve Soykırımı anıldı

Etkinlikte, 23 Şubat 1944 tarihindeki sürgünden sonra Türkiye’ye göç edenler, göç edenlerin yakınları ve dernek üyeleri katıldı. Anma programına katılanlar arasında; Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yardımcısı Bülent Maşaoğlu, Elçibey Vakfı Başkanı Aqil Semedbeyli, İsmail Gaspıralı Kırım, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hakkı Karadaş da yer aldı.

23 ŞUBAT: ÇEÇEN VE İNGUŞ HALKLARININ SÜRGÜNLERİNİN 76. YIL DÖNÜMÜ

Sovyet Rusya tarafından 23 Şubat 1944’te Çeçen ve İnguş halkalarının sürgünü, tarihin kara sayfalarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. O gün, kanlı sürgünlerin mimarı olan Stalin’in emri ile bütün Çeçenler ve İnguşlar, Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden Orta Asya’ya sürgün edildi. Bazı verilere göre Çeçen ve İnguş sürgünü sırasında komünistler tarafından 650 binden fazla kişi sürgüne maruz bırakıldı.

Avrupa Parlamentosu, 2004’te Çeçen ve İnguş halkalarının sürgününü soykırım olarak tanıdı.

SÜRGÜN ANMALARI

Çeçenistan’da 23 Şubat uzun zamandır Anma ve Matem Günü olarak kaydediliyordu, Ancak 2011 yılından sonra, Çeçenistan’da Rusya genelinde kutlanan resmi bayramların da kutlanması gerektiği gerekçesiyle (Rusya’da 23 Şubat “Vatan Savunucuları Günü” kaydediliyor) anma günün 23 Şubat’ta kaydedilmesi yasaklandı. 2012’de Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadırov Anma ve Matem gününün babasının, eski Çeçenistan Başkanı Ahmat Kadırov’un ölüm günü olan 10 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi.

https://qha.com.tr/haberler/istanbul-da-cecen-ingus-surgunu-ve-soykirimi-anildi/163632/