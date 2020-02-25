Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Hocalı katliamının hesabı sorulmalı”

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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 613 sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini ancak katliamın hesabının sorulmadığını söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 613 sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini ancak katliamın hesabının sorulmadığını söyledi.



Hocalı katliamının insanlık vicdanının samimi bir muhasebeyle ibret alıp dersler çıkarması gereken bir olay olduğunu vurgulayan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “26 Şubat 1992’de gerçekleştirilen Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almamış bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilkesiz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini göstermiştir. Hocalı katliamı, hangi sebeple olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan ve asla affedilemez olan insanlık suçudur. Hocalı katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır” dedi.



Ermenilerin 20’nci yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attığını vurgulayan Başkan Miran, Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiğini, katliamdan 76’sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulurken, bin 275 kişinin de esir alındığını hatırlattı.

“Ciddi bir yaptırım yok”

Esir alınanların ise 150’sinden bugüne kadar haber alınamadığını aktaran Başkan Miran, “Hocalı katliamı, insanlık vicdanının samimi bir muhasebeyle ibret alıp dersler çıkarması gereken bir olaydır. İki yıl içinde tam 11 yerleşim yerini işgal eden Ermeni birlikleri ve milisleri sadece insan katliamıyla yetinmeyip tarihi eserleri de yok ederek büyük bir kültürel soykırım yapmıştır. BM, AB, Avrupa Konseyi, İİT gibi kuruluşlar Ermenistan’ı işgalci olarak tanıyıp tanımlamalarına rağmen hakkın ve hukukun yerini bulması için ciddi bir yaptırım kararı almamıştır. Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almış, evrensel değerleri kanıksamış herkesin gözünde apaçık bir katliamdır. Zulmü, işgal ve katliamı unutturma çabaları, tarihi gerçekleri de günümüz realitesini de değiştirmeyecektir.Katliamın arkasındaki kirli emeller aydınlatılmalı, emri verenden uygulayana kadar çoğu hayatta olan bu katliamın failleri yargılanmalı, gerekli cezaya çarptırılmalıdır.Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün katliamları lanetliyoruz. Tekrarlanmaması için, Hocalı başta olmak üzere, katliamları hafızalarda canlı tutmaya devam edeceğiz. Azeri kardeşlerimizin acısını yüreğimizde duyuyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/egitim-bir-sen-antalya-sube-baskani-miran-hocali-katliaminin-hesabi-sorulmali-1086590.html

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