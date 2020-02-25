Darbe iddiaları sonrası ABD’nin darbeci senatöründen Türkiye’ye ilginç ziyaret! Bakın kimle görüştü

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Son günlerde Türkiye’de darbe yapılacağı iddiaları peş peşe gelirken ABD’den Türkiye’ye ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Bir grup Amerikalı senatörün geçen hafta sessiz sedasız Türkiye’ye gelip bazı ziyaretlerde bulunduğu öğrenildi. Senatörlerin hükümetten kimseyle görüşmeden NATO karargahı ve TÜSİAD’ı ziyaret etmesi dikkat çekti. ABD’li heyette adı dünyadaki darbe girişimleriyle sıkça anılan Senatör Marco Rubio da yer aldı.

ABD Kongresi’nden 5 kişilik bir heyetin İzmir’de bulunan NATO Karargahı’na ziyarette bulundukları ve İstanbul’da da TÜSİAD heyetiyle görüştükleri belirtildi. Ziyaret kapsamında ayrıca, ABD’li heyetin Türk resmi makamıyla herhangi bir resmi temasta bulunmadıkları öğrenildi. Senatörlerin ziyareti Türk basınında yer bulmazken, yalnızca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ile TÜSİAD’ın resmi Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Önce NATO, sonra TÜSİAD

Kansas Senatörü Jerry Moran liderliğindeki beş kişilik Kongre heyeti İzmir’deki NATO Karargahı’nı ziyaret etti ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı J.T. Thomson’dan istihbarat brifingi aldı.

Heyetin İstanbul’da ise TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin yanı sıra Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilciliği’nden (AmCham) bir heyet ile bir araya geldiği öğrenildi.

Elçiliğin açıklamasına göre heyet bir grup sivil toplum lideriyle görüşmüştü ancak TÜSİAD ve AmCham dışında bir kuruluşun ismi geçmiyordu. Elçilik duyurunca TÜSİAD da resmi Twitter hesabından Kaslowski’nin heyetle fotoğrafını yayınladı.

Heyetteki isimlerden Marco Rubio ülkesine döndükten sonra 22 Şubat günü yazılı bir açıklamayla aynı ziyaret kapsamında Türkiye dışında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Britanya’ya da gittiklerini duyurdu. İzmir’deki NATO Müttefik Kuvvetler Komutanlığı’na yaptıkları ziyareti özel olarak vurgulayan Rubio, Rusya’nın Avrupa’daki ‘habis’ faaliyetlerine karşılık verilebilmesi için Transatlantik İttifakı’nın her zamankinden daha fazla teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.

Rubio, Madura’ya karşı Venezuela’daki darbe girişiminde adı sıkça anılan bir senatördü.

Adı hep darbe girişimlerinde geçti

Venezuela’daki kukla darbeci aday Guaido, bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini öne sürerek Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüşmüştü.

Rubio, 24 şubat 2019’da Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu ölümle tehdit etmiş, Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin görevde olduğu ve öldürüldüğü ana ilişkin iki farklı fotoğraf paylaştı.

Rubio’nun adı sadece Venezuela darbesinde geçmiyor. Bolivya’daki muhalefet liderleri de Evo Morales’e yönelik darbe girşiminde, ABD Büyükelçiliği, ABD’li senatörler Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez ve Evanjelik Kilise’nin desteğini açıkça ifade etmişti.

Geçen ay Irak Parlamentosu ABD askeri varlığının ülkeden çıkartılması yönünde karar çıkartınca Rubio, “Şu anda Kuzey Irak olarak bilinen Kürdistan’ın tamamen bağımsız olma zamanı gelmedi mi” diye bir tweet atmıştı. Rubio, 12 Aralık’ta ABD Senatosu’ndan geçen Ermeni soykırımı tasarısının da en kuvvetli destekçilerinden biriydi.

Heyetteki ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr da etkili bir isim. Burr, Türkiye “Barış Pınarı Harekatı”na başladıktan sonra aynı Marco Rubio gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden derhâl çekmesi yönünde sert bir üslup kullanmıştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/darbe-iddialari-sonrasi-abdnin-darbeci-senatorunden-turkiyeye-ilginc-ziyaret-bakin-kimle-gorustu-1086666.html

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