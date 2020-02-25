Başkan Kaya’dan Hocalı Katliamı mesajı

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Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Hocalı Katliamının 28. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, “26 Ocak 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında 63’ü çocuk ve 106’sı kadın olmak üzere 613 masum insanın öldürülmesinin bir soykırım ve katliam olduğunu belirterek, “Hocalı bir soykırım ve katliamdır. Bütün dünya bunu kabul edene kadar Türkiye ve Azerbaycan olarak burada mücadelemizi sürdüreceğiz. “Dünya Ermenistan’ın 26 Şubat 1992’de yaptığı bu kahpe soykırım katliamını tanıyıp bedelini Ermenistan’a ödetene ve Azerbaycan toprağı olan Karabağ işgalden kurtulana kadar mücadelemiz sürecektir. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hepimiz o anı gözlerimizin önüne getirdiğinde duygusallaşmamak mümkün değil. Özellikle küçük yaştaki çocukların, yaşlıların, kadınların hunlarca şehit edilmesi gerçekten unutulabilecek bir acı değil. Her şeyi unutsak, şunu unutmamalıyız. 10 yaşında katliamdan sağ kurtulan ama bir Ermeni katili tarafından öldürülen diğer kardeşlerimizin üzerine atılarak yakılan o masum evladımızın bakışını unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaya, Türkiye’de on binlerce Ermeni’nin yaşadığına işaret ederek, “Ama bunların dışında o kadar kaçak Ermeni var. Bunlar nasıl oluyor da Türkiye’de yaşamaya devam ediyorlar. Bunların derhal sınır dışı edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı Ermeniler içinde 1915’i soykırım olarak kabul edenler varsa onlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkartılıp sınır dışı edilmesi gerekir” görüşünü paylaştı.

https://www.kamu3.com/baskan-kaya-dan-hocali-katliami-mesaji/24494/

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