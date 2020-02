Arter’de okuma etkinliği; Sarkis: Çaylak Sokak

Arter’in başküratörü Emre Baykal, 3 Mart Salı akşamı 19:00’da Çaylak Sokak’ın sergilendiği Galeri 4’te bir yakın plan okuma etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlikte, Sarkis’in, Arter’deki Saat Kaç? sergisinde yer alan yerleştirmesine odaklanan ve serginin küratörlerinden Emre Baykal’ın kaleme aldığı Sarkis: Çaylak Sokak başlıklı kitaptan bölümler okunacak. Baykal, okuma sırasında katılımcıları yapıtın politik ve kültürel tarihi üzerine düşünmeye davet ederken Çaylak Sokak’ın farklı mekân ve bağlamlarda nasıl sergilendiğine de değinecek.

2020 itibarıyla 1.400’e yakın yapıt barındıran Arter Koleksiyonu’ndan seçilen tek bir esere odaklanan Arter Yakın Plan dizisi, Türkiye çağdaş sanat tarihinin dönüm noktalarından biri sayılan bir yapıtla, Sarkis’in ikonik işi Çaylak Sokak’la yola çıktı.

İlk kez 1986’da Maçka Sanat Galerisi’nde sergilenen, ardından 1989 yılında Paris’teki Centre Pompidou’da Yeryüzü Büyücüleri sergisinde yer alan eser, Sarkis’in doğup büyüdüğü, İstanbul’un Talimhane semtindeki sokakla aynı ismi taşıyor.

Emre Baykal, Arter’de devam eden Saat Kaç? sergisi kapsamında yeniden gösterilen yerleştirmenin izini sürerken sanatçıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirdi ve işe kaynaklık eden Çaylak Sokak’ı tekrar tekrar adımladı. Baykal, kaleme aldığı Sarkis: Çaylak Sokak başlıklı kitapta eseri politik ve kültürel tarihle iç içe geçen farklı bağlamlarda yeniden yorumluyor. Tasarımını Esen Karol’un üstlendiği kitap çoğu Sarkis tarafından çekilmiş fotoğraflar eşliğinde sanatçının kişisel tarihine bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta gönderilerek ya da 0212 708 58 01 numaralı telefon üzerinden kayıt yaptırılabilir.

Emre Baykal hakkında

Emre Baykal (d. 1965, İstanbul), Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Bienali’nde Direktör Yardımcısı (1995–2000) ve Direktör (2000–2005) olarak çalıştı. 2005–2008 arasında santralistanbul’un Sergiler Direktörlüğü’nü üstlendi. 2008 yılında Arter’de sergiler direktörü ve küratör olarak görev yapmaya başladı. 2013’te 55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlenen Emre Baykal, 2016’dan bu yana Arter’in başküratörlüğünü yürütüyor.

Sarkis hakkında

Sarkis (d. 1938, İstanbul), eğitimini İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamladı ve ilk sergisini 1960 yılında İstanbul Sanat Galerisi’nde açtı. Daha sonra Paris’e yerleşti. Sanatçının eserleri, aralarında Centre Georges Pompidou, Paris; Guggenheim Müzesi, New York; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; Kunst-und-Austellungshalle, Bonn; Musée du Louvre, Paris; Bode Müzesi, Berlin; Fondazione MAXXI, Roma ve Kunsthalle Düsseldorf’un bulunduğu birçok kurumda sergilendi. When Attitudes Become Form, Kunsthalle Bern (1969); documenta VI, documenta VII, Kassel (1977, 1982) ile Sidney, Şangay, Sao Paulo, Moskova ve İstanbul Bienalleri Sarkis’in katıldığı önemli sergiler arasında yer almaktadır. Sarkis’in son dönem kişisel sergileri ve grup sergileri arasında, Ayna, Dirimart Dolapdere, İstanbul (2017); Sarkis avec Paradjanov, Villa Empain-Fondation Boghossian, Brüksel (2016); Il Grido, Galerie Nathalie Obadia, Brüksel, 2016; Istanbul. Passion, Joy, Fury, Fondazione MAXXI, Roma (2015); Tuzlu Su, 14. İstanbul Bienali (2015); Respiro, 56. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu (2015); Armenity, 56. Venedik Bienali Ermenistan Pavyonu grup sergisi (2015); Sarkis: Cage/Ryoanji Yorumu, Arter (2013) sayılabilir. Sarkis yaşamını ve çalışmalarını Paris’te sürdürmektedir.

