Struma kurbanları, facianın 78. yılında anıldı

24 Şubat 1942’de batırılarak Karadeniz sularına gömülen ve 768 kişinin hayatını kaybettiği Struma gemisi, facianın yıldönümünde bir kez daha, devlet nezdinde anıldı.

Sarayburnu sahilinde düzenlenen anma töreninde ilk olarak Türk Yahudi Toplumunu temsilen, Şalom yazarı Metin Delevi bir konuşma yaptı.

Delevi’nin ardından kürsüye İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya geldi. Duygu dolu sözlerin ardından Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Hazan Rıfat Romi kurbanlar anısına dua okudu.

Tören, Rav Haleva ve Vali Yardımcı Kaya ile Türk Yahudi Toplumu Eşbaskanlarından İshak İbrahimzadeh’nin, UÖMO öğrencileri ile denize çelenk ve karanfil bırakmalarıyla sona erdi.

http://www.salom.com.tr//haber-113675-struma_kurbanlari_facianin_78_yilinda_anildi_.html

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