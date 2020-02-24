Papa, Ortadoğu barış planının adil olmasını istedi

Papa Francis İtalya’nın Bari şehrinde pazar günü halka yaptığı konuşmada, Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği barış planını isim zikretmeden eleştirdi ve adil olması gerektiğini belirtti.

Papa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın birçok yerinde süren çatışmaları konu ettiği konuşmasında, özellikle Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerin liderlerine çağrıda bulundu ve barışa bir fırsat vermelerini istedi.

Papa, Filistin-İsrail sorununun adil olmayan anlaşmalarla çözülemeyeceğini ve bu durumun yeni bunalımlara ve çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Papa konuşmasında popülist politikalar ile kısa vadeli düşünen politikacıları da eleştirdi. Papa Francis şöyle konuştu: “Bazı liderlerin yeni bir popülist söylemle yaptığı konuşmalar beni korkutuyor.”

Papa konuşmasında ‘Yeni Popülizm’ ile neyi kast ettiğini açıklamadı ancak konuşmasının devamımda savaştan kaçan Avrupa’ya sığınan mültecileri ‘Avrupa’nın işgali’ olarak görenlerin kendisini çok üzdüğünü belirtti.

http://www.salom.com.tr//haber-113670-papa_ortadogu_baris_planinin_adil_olmasini_istedi.html

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