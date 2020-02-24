Komandos: Türkiye, Rusya’dan intikam almak için Azerbaycan’ı savaşa kışkırtabilir. O zaman onlara layık bir cevap vereceğiz. – Ermenistan Kamu Radyosu

Komandos: Türkiye, Rusya’dan intikam almak için Azerbaycan’ı savaşa kışkırtabilir. O zaman onlara layık bir cevap vereceğiz.

1in.am’e açıklamada bulunan Artsakh Kurtuluş Savaşı kahramanı, Tümgeneral Arkadi Ter-Tadevosyan (Komandos), özellikle Artsakh’ın müzakere masasına geri dönmesi ve Artsakh halkının geleceğine karar vermesine ilişkin Başbakan Pashinyan’ın Artsakh (Karabağ) meselesinin çözümüyle ilgili yaklaşımlarını olumlu takdir ediyor.

Başbakan’ın bu bakımdan özellikle “Karabağ Azerbaycan için bir bölgedir, bizim için de Karabağ bir güvenliktir ve güvenlik taviz edilemez” diye belirttiğini hatırlatalım.

Tümgeneral Arkadi Ter-Tadevosyan, “Ermenistan, Artsakh’ın güvenliğinin garantörüdür ve kardeşlik devletini asla yalnız bırakmayacaktır. Artsakh Ermenistan’ın bir parçası ve Azerbaycan bunu çok iyi biliyor, bu nedenle Artsakh’a karşı yapılacak herhangi bir eylem Ermenistan’a karşı bir eylem olacak ve cevapsız kalmayacak. Kimse onlara toprak vermeyecek, bunu unutmasınlar,” diye söyledi.

İdlib’deki Rus-Türk gerilimine değinen Ter-Tadevosyan, Rusya’dan intikam almak için Türkiye’nin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışabileceği ve bu nedenle Azerbaycan’ı bir savaş macerasına teşvik edebileceğini belirtti. Ter-Tadevosyan’a göre, o zaman onlara eşdeğer bir cevap vereceğiz.

Tümgeneral, “Şimdi beklemek ve yakın gelecekte işlerin nasıl gittiğini görmek zorundayız, çünkü Rus-Türk ilişkileri düzenlenebilir. Erdoğan’ın “dişlerini göstermeye” çalışmasına rağmen, Türkiye Rusya’ya karşı aşırı tedbirlere girmeyecek, çünkü Türkiye’nin şansı Rusya’dan çok daha düşük.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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