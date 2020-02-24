İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsenyör Ruben, Bari’deki “Akdeniz, Barışın Sınırı” Toplantısına Katıldı

Bari’de gerçekleşen “Akdeniz, barışın sınırı” başlıklı toplantı vesilesiyle bir araya gelen Akdeniz Bölgesi Episkoposları Buluşması’na İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu ve Türkiye’deki Katolik Episkoposlar Kurulu başkanı Monsenyör Ruben Tierrablanca da katıldı.

Vatican News haber ajansına bir röportaj veren Monsenyör Tierrablanca, “Bu buluşma, Katolik Kilisesi Episkoposları olarak Akdeniz’in sorunlarını masaya yatırabilmek için eşsiz bir fırsat. Birbirimizi dinleyerek birbirimizi anlayabilir ve yardımcı olabiliriz. Türkiye’deki çok kültürlü ve çok dilli cemaatimiz gelecek için çok umut vadediyor” dedi.

Tüzel kişiliğe sahip olmadığı için bazı zorluklar yaşayan Türkiye’deki Katolik Kilisesi’nin her şeye rağmen var olduğunu ve var olacağının altını çizen Tierrablanca, erken Hristiyanlık döneminin en önemli bölgesinin Türkiye topraklarında olduğunu belirtti. İznik, İstanbul, Efes ve Kadıköy konsillerinin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştiğini hatırlatan Tierrablanca, çok kültürlü, çok dilli bir kilise yaratabilme becerisinin, Kilise’nin birliğinin bir işareti olduğunu söyledi.

https://haber.sat7turk.com/istanbul-latin-katolik-episkoposu-monsenyor-ruben-barideki-akdeniz-barisin-siniri-toplantisina-katildi/

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