Iğdır’da Hocalı soykırımı törenle anıldı

IĞDIR, (DHA)-ERMENİLER tarafından 1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar Iğdır’da düzenlenen törenle anıldı. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan program kültür merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunduğu programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, “1992 yılında 28 yıl önce dökülen kan hala kurumadı. Hırsız ev sahibini bastırır gibi Ermeniler ve Avrupa bağırıyor. Hırsız suçunu bastırmaya çalışıyor. İki devletimizin büyükleri birbirini sevmekte birbirine sahip çıkmakta. Hocalı’yı unutmamamız için birlik beraberlik içinde olmalıyız. Hocalı’yı ve Ermenilerin yaptığı katliamaları her alanda anlatmalıyız” dedi. Ermenilerin 1915-1920 yılları arasında uyguladıkları vahşeti 1992’de bir kez daha tekrarladıklarını söyleyen Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Bugün Ermeni zulmünden kaçan binlerce Azerbaycan Türk’ü zor durumdadır. 26 Şubat günü Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kapkara bir sayfadır. Ermenilerin Hocalı da yapmış olduğu vahşice soykırım aslında hür dünyanın insanlığın utanç günüdür. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler 26 şubat 1992 yılında da düşmanlıklarını bir kere daha göstermiş hür dünyanın gözü önünde Türk katliamı yapmıştır.Bu katliama da insan hakları dünya insanlığı seyirci kalmıştır” diye konuştu. Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Hocalı’da yaşananların insanlık dışı olduğunu belirterek, Ermeniler’in tarih boyunca Türk düşmanlığı içerisinde olduklarını ifade etti. Acar, konuşmasında şunları söyledi: “Hocalı katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkartması ve bugüne kadar gösterdiği tepki konusunda bir vicdan muhasebesi yapması gereken önemli bir olaydır. Hayatta kalanlar bu olayın tahribatından ruhlarını ve hafızalarını bir daha asla kurtaramamışlardır. Bu katliamın kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerekmektedir. Azerbaycan Türklerine karşı yapılan bu katliamın acılarını, kardeş Türk milleti olarak yüreğimizde hissediyor ve her zaman bu katliamı kınıyoruz. 26 Şubat 1992 tarihli o soğuk gecede katledilen masum çocuk ve anneleri asla unutmayacağız.” SOYKIRIM ARAYAN DÜNYA HOCALI’YA BAKSIN Açılış konuşmalarından sonra moderatörlüğünü Prof.Dr. Kerem Karabulut’un yaptığı panele geçildi. Prof. Dr. Karabulut, Hocalı’da Ermenilerin öldürdükleri insanlara bile işkence yaptıklarını kaydetti. Karabulut, Ermenilerin savaş suçu işlediklerini de bildirdi. Panele Azerbaycan’dan katılan Prof. Dr. Maarife Hacıyeva, “Bugün bütün dünya Hocalı’da Karabağ’da Ermenilerin yaptığı katliamı soykırımı konuşuyor. Hocalı soykırımını gün gelecek bütün dünya anlayacak ve soykırım olarak tanıyacaktır. Bütün dünya soykırım arıyorsa Hocalı ya baksın.Hocalı da Azerbaycan Türk kadının iffeti ayaklar altına alınmıştır.Çocuklar kadınlar silahsız insanlar öldürülmüştür” dedi. Hocalı’ya adalet istediklerini belirten Doç.Dr. Gürsel Solmaz ise “Ermeni meselesi bütün Türklerin milli meselesidir. Hocalıya adalet istiyoruz. Hür dünya Hocalıyı soykıırm olarak kabul etmeli suçluları yargılamalıdır. Milli olmalıyız milli olmak vatanı, milleti, bayrağı sevmek demektir. Birlik içinde yaşamalıyız. Bunu biz birlik içinde gerçekleştirip milli düşünmeli güçlü olmalıyız. Gençler okuyunuz araştırınız Tarihi gerçekleri görünüz” diye konuştu. Panelin ardından Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından düzenlenen ‘Hocalı’ konulu şiir,resim,kompozisyon yarışmasında dereceğe girenlere ödüllerini Vali yardımcısı Yunus Koç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev verdi. FOTOĞRAF https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/igdir/merkez/igdirda-hocali-soykirimi-torenle-anildi-6151738