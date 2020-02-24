Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Van depremiyle ilgili taziye mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zohrab Mnatsakanyan yaptığı açıklamada “Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin üzüntümüzü iletip başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Deprem Türkiye-İran sınırında 23 Şubat tarihinde meydana geldi. Van’da 5.7 magnitut büyüklüğünde yaşanan depremden dolayı aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin durumu da ağır olmaya devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/24/Ermenistan-Van-deprem-Dışişleri/176792

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