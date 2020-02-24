Amerikalı Ermeni Atlet Ermenistan vatandaşlığına sahip oldu ve Tokyo 2020’ye katılabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD’li atlet Alison Halverson Ermeni vatandaşı oldu ve büyük ihtimalle ülkemizi Tokyo Olimpiyatları’nda temsil edecek.

Armsport portaılna göre Alison Ermeni pasaportuyla fotoğrafını yayınlayarak şunu yazdı: “Ben resmen Ermeni vatandaşıyım. Bu başarıdan gurur duyuyorum. 100 yıldan fazla bir süre önce atalarım, gezegendeki en zor zamanlardan birini yaşadılar… Birçoğu hayatını tarif edilemez bir şekilde kaybetti, ancak büyükbabam, genç bir kızın kıyafetlerini giyerek ve Ellis Adası’na ulaşarak Ermeni Soykırımı’ndan kurtulabildi. Atalarımın fedakarlıkları ve cesareti olmasaydı, bugün burada olmazdım.

Bu harika, güzel, misafirperver ve güçlü ülkeye aşık oldum ve geleceğin kendim ve Ermenistan için neler getireceğini görmek için sabırsızla bekliyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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