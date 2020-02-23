Türk Bayrağını Yırtan Küstah Yunan Vekile Naif Mesaj.!

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, Yunanistan’ın göbeğinde, kilise önünde mehter çalıp, ezan okudu.
Selanik’de Ezanlı, Bayraklı, Mehterli Cevap.!
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatıyla, Selanik’de düzenlenen Yöresel Ürünlerin tanıtımı içerikli faaliyet çerçevesinde halka açık Mehter Takımı konseri düzenledi.
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, Yunanistan’ın göbeğinde, kilise önünde mehter çalıp, ezan okudu.
Gölbaşı Üzümü’nün ve Adıyaman Çiğköftesi’nin tanıtıldığı etkinliğe Yunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Selanik’de yaşayan Türkler de Gölbaşı’ndan gelen heyetle duygusal anlar yaşadılar.
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https://www.adiyamanlilar.net/guncel/turk-bayragini-yirtan-kustah-yunan-vekile-naif-mesaj-h52456.html
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