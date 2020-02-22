Hocalı Programında, Ermenistan’a Ayağını Denk Al Uyarısı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Hocalı Katliamının 28. Yıldönümünde konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev; “Azerbaycan eski Azerbaycan değil, Ordumuzda güçlü, teknolojimizde, Karabağ sorunu müzakereyle çözülsün istiyoruz. Aksi halde bedeli ağır olur.”

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan bir programla Hocalı soykırımı anıldı.

Kültür merkezinde Hocalı soykırımını anma toplantısına Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve Türkiye/Azerbaycan Milli marşının okunmasının ardından şehitler için Kuranı kerim okundu.

Programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev: “Ermenilerin Tarihi soykırım lekesi ile doludur. Ermenistan devlet başkanı gençleri kışkırtarak biz Karabağ’ı aldık, sizin hedefiniz Ağrı dağı olmalıdır diyor. 28 yıl önce Ermenilerin akıttığı kan kurumadan bugün bazı devletler Türkiye’yi sözde soykırım yalanları ile suçlamaya çalışıyorlar. Hollanda devleti emperyalist bir yalana inanarak Türkiye’yi suçluyor. Birlik içinde olmalıyız. Ermeniler Türk milletinin düşmandır. Hocalıda yapılan katliamı bile bile Avrupa görmezden geliyor. Sözde soykırım iddialarına destek veriyor.1992 yılında 28 yıl önce dökülen kan hala kurumadı. Hırsız ev sahibini bastırır gibi Ermeniler ve Avrupa bağırıyor. Hırsız suçunu bastırmaya çalışıyor. İki devletimizin de büyükleri birbirini sevmekte birbirine sahip çıkmaktadır. Hocalıyı unutmamamız için birlik beraberlik içinde olmalıyız. Hocalı faciasını Ermenilerin yaptığı katliamaları her alanda anlatmalıyız. 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Ermeni çetelerinin yarattığı terör, Umumlider Haydar Aliyev’in üstün siyaseti ile ateşkes sağlanmıştır. Ufak bir müdahaleyle Karabağ’da bir köyü aldık, şu anda orası inkişaf ettirilmiş durumda. Azerbaycan eski Azerbaycan değildir. Askeri gücü, teknolojisi yetirince vardır. Biz kan dökülsün istemiyoruz. Müzakere yoluyla Karabağ’a Azerbaycan bayrağı dikilsin istiyoruz. Aksi halde ne gerekiyorsa zaten yapılacaktır.” Şeklinde konuştu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk dernekleri genel başkan yardımcısı Serdar Ünsal’da “Ermeniler 1915 -20 yılları arasında uyguladıkları vahşeti 1992 de bir kez daha uygulamışlardır. Hocalı da savunmasız insanları şehit etmişlerdir. Bugün Ermeni zulmünden kaçan binlerce Azerbaycan Türk’ü zor durumdadır. 26 Şubat günü Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kapkara bir sayfadır. Ermenilerin Hocalı da yapmış olduğu vahşice soykırım aslında hür dünyanın insanlığın utanç günüdür. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler 26 şubat 1992 yılında da düşmanlıklarını bir kere daha göstermiş hür dünyanın gözü önünde Türk katliamı yapmıştır. Bu katliama da insan hakları dünya insanlığı seyirci kalmıştır. Ermenilerin yaptıklarını Naziler bile yapmadı.

Türk milleti hiç bir zaman Ermenileri katletmemiştir. Sözde soykırım iddiaları iftira ve yalandan ibarettir. Bugün Hocalı’da, Karabağ da binlerce insanı kadın, çoluk çocuk demeden katliam yapan Ermenilerin dedeleri, babaları geçmişte de Iğdır ve çevresinde binlerce insanı diri diri damlara doldurup yakmışlardır. Buda gösteriyor ki Ermeniler kan dökücü Türk düşmanı olan bir millettir.

Buradan Hür dünyaya sesleniyorum. Neden Hocalı da yapılan vahşeti Azerbaycan Türküne karşı yapılan bir soykırım olarak tanımıyorsunuz? Yoksa dünyada hukuk sadece haksızda olsa, Ermeniler için mi var? Bu çifte standart karşısında yüzünüz neden kızarmıyor? Hocalı’da, Şuşa’da, Lâçin’de Kelbecer’de, Ağdam’da, Cebrail’de yaşanan soykırımı UNUTMADIK. UNUTMAYACAĞIZ. “dedi.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği başkanı Ziya Zakir Acar‘da: “Hocalı da yaşananların insanlık dışı bir olaydır. Ermenilerin gerçek yüzleri olan vahşiliklerini ortaya koyuyor. Ermeniler tarih boyunca Türk düşmanlığı içerisinde olmuşlardır. Gerek 1918-20 gerekse de 1990-1992 yıllarında masum savunmasız insanlara saldırarak Türk kanı dökmüşlerdir. Hocalı faciası da bunlardan biridir. Bilimsel olarak Ermenilerin tarihte Türk milletine yaptığı saldırıları anlatacağız. Hocalı katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkartması ve bugüne kadar gösterdiği tepki konusunda bir vicdan muhasebesi yapması gereken önemli bir olaydır. Hayatta kalanlar bu olayın tahribatından ruhlarını ve hafızaları bir daha asla kurtaramamışlardır. Bu katliamın kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerekmektedir. Kanayan bir yürek, feryat eden bir millet, bir tarihse, bahis konusu olan şehitlerin mübarek emanetiyse, bu çığlıklar duyularak bu ıstıraplar sonlandırılmalıdır. Azerbaycan Türklerine karşı yapılan bu katliamın acılarını, kardeş Türk milleti olarak yüreğimizde hissediyor ve her zaman bu katliamı kınıyoruz. 26 Şubat 1992 tarihli o soğuk gecede katledilen masum çocuk ve anneleri asla unutmayacağız. O gece, Azerbaycan Türkleri tarihinde, şimdiye kadar yaşanan en trajik ve en kanlı gecelerden biri olarak kalacaktır.” dedi

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Kerem Karabulut: “Ermeni’ler Türkler’den toprak istiyor. Hayal kuruyorlar. Şu anda yaşadıkları topraklarda Türk topraklarıdır. Hocalı da insanlar vahşice katledilmişlerdir. Ermeniler o kadar vahşileşmişlerdir ki öldürdükleri ölmüş insanlara bile işkence yapmışlardır. Hiçbir millet bunu yapmamıştır. Kadın ve çocukları bunlar kadar öldürmemişlerdir. Fakat Ermeniler kadın çocuk demeden savaş sucu işleyerek soykırım yapmıştır. Karabağ’ın başkentinin adı Hankenti’dir. Benim köklerim oraya dayanır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni devlet başkanına sordu Hankenti Türkçe bir kelimedir. Demek ki Karabağ Azerbaycan Türklerinindir. Ve cevap veremedi.” Dedi.

Azerbaycan’dan gelen Prof. Dr. Maarife Hacıyeva: ”Bugün bütün dünya Hocalı da Karabağ’da Ermenilerin yaptığı katliamı soykırımı konuşuyor. Hocalı soykırımını gün gelecek bütün dünya anlayacak ve soykırım olarak tanıyacaktır. Bütün dünya soykırım arıyorsa Hocalı ya baksın. Hocalı da Azerbaycan Türk kadının iffeti ayaklar altına alınmıştır. Çocuklar kadınlar silahsız insanlar öldürülmüştür.” dedi.

Doç. Dr. Gürsoy Solmaz’ da: ”Ermeni meselesi bütün Türklerin milli meselesidir. Hocalıya adalet istiyoruz. Hür dünya Hocalıyı soykırım olarak kabul etmeli suçluları yargılamalıdır. Milli olmalıyız milli olmak vatanı, milleti, bayrağı sevmek demektir. Birlik içinde yaşamalıyız. Bunu biz birlik içinde gerçekleştirip milli düşünmeli güçlü olmalıyız. Gençler okuyunuz araştırınız tarihi gerçekleri görünüz.” dedi.

Daha sonra Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneğince düzenlenen ”Hocalı “konulu şiir, resim, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Yardımcısı Yunus Koç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Melekli belediye başkanı Eray Coşar, Özel idare genel sekreteri Ferhat Akkuş, Serdar Ünsal, Ziya Zakir Acar, İlteriş Taşkınsu tarafından verildi.

Program Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır şubesi tarafından açılan “Hocalı Soykırımı “konulu fotoğraf sergisinin” gezilmesiyle son buldu.

Foto Galeri

https://yesiligdir.com/haber/detay/26047

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...