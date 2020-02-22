Çapan’ın hayatı belgesel oldu

Dersimli halk ozanı, Kirmanckî müziğin önemli isimlerinden, Ruhi Su’nun Dostlar Korosu’nda uzun yıllar yer almış Mehmet Çapan’ın hayatı belgesel oldu. Yazar ve Müzisyen Hasan Sağlam’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘MemSazın tellerine asılı kalanlar’ adlı belgeselin Stuttgart Delphi Arthaus Kino’da önceki gün galası yapıldı.

Galada Ermenistan’dan gelen Süren Asaduryan’ın ilk önce ‘Sarı Gelin” klamı çalındı. Daha sonra sanatçı Devrim Kavallı ney eşliğinde ‘Turnanın Ağıdı’ stranını söyledi.

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Stuttgart’ta yaşayan en yaşlı Dersimli olarak, Ali Haydar Sever, konuşma yaptı. Hanau’daki katliamı kınayarak, “Türk siyasetçiler de bu fikirleri açıkça söyleyerek bu tür katliamların önünü açıyor” dedi.

Gala’nın girişinde konuşma yapan Sever, “Dilimiz yok edilmeye çalışıyor. Eğer dilimiz yoksa biz de yokuz” diyerek şöyle devam etti: “Klamlarımız umudumuzdur, gençlerimiz eski klamlarımızı dinleyip öyle yeni klamlar yapmalıdır. Çünkü eski klamlarda dilimizin aslı vardır. Düşünce çok önemlidir, eğer siz başka bir dilde düşünüp Kirmanckî yazmaya çalışırsanız, bunun anlamı tam olmaz. Kirmanckî düşünüp Kirmanckî yazın, konuşun, klamlar söyleyin.” Gösterimden sonra söz alan Mehmet Çapan, “Eğer dilimiz olmasa biz de burada olamayız” dedi.

STUTTGART

Yeni Yaşam Gazetesi

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