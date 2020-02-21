Ülkücü Mustafa Erol’u öldüren Ozan Ceyhun büyükelçiliğe atandı

Dönemim Dev-Sol üyelerinden Demirtaş Ceyhun’un oğlu Ozan Ceyhun, 1 Mart 1977’de, İstanbul’daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu’nu bombaladı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve idam cezasıyla iddianame hazırlanan Ozan Ceyhun, Avusturya’ya kaçtı.

Ciddigazete’nin haberine göre olayda şehit olan Mustafa Erol’un naaşı, para bulunamadığı için memleketine tabutta değil, yoğun kar yağışı altında battaniyeye sarılarak götürüldü.

Zaman aşımından davası düşen Ozan Ceyhun, daha sonra Almanya’ya geçti.

ERMENİ TASARISININ MİMARI

Ozan Ceyhun, 1986 yılında Alman Yeşiller Partisi’ne üye oldu. 1992 ve 1998 yılları arasında Hessen Sosyal İşler Bakanlığı’nda çalıştı. 1998 ile 2000 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nda görev aldı. Yeşiller Partisi milletvekiliyken, 1915 olaylarını soykırım kabul eden “Ermeni tasarısı”nı hazırladı. Ülkücü Mustafa Erol karlı bir mart günü tabutla değil, parçalanmış naaşı, parasızlıktan battaniyeye sarılarak ebedi istirahatgahına götürülürken, olayın faili AKP’li Ozan Ceyhun Avrupa’da hayatına devam etti. Ceyhun’un ikinci evliliğinde nikah şahitliğini Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

AKP’DEN ADAY OLDU VE BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI

2002 yılında Türkiye’ye dönerek, en rahat siyaset yapabileceği parti olarak gördüğü AKP’den İzmir milletvekilliği aday adayı oldu. Adaylığı gerçekleşmedi ancak Recep Tayyip Erdoğan’a danışman olarak atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, Ozan Ceyhun’u Avusturya’nın başkenti Viyana’ya büyükelçisi olarak atadı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ulkucu-mustafa-erolu-olduren-ozan-ceyhun-buyukelcilige-atandi-268969h.htm