Tarihi hamam, madde bağımlılarının mekanı oldu!

Çürümeye terkedilen Bursa’nın İznik ilçesinde 600 yıllık Osmanlı’nın ilk hamamı, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekânına dönüştü.

1964 yılında Prof. Oktay Aslanapa tarafından Yenişehir Kapı mevkiindeki zeytinlikte bulunan hamamın,13. asırda Orhan Gazi tarafından şehre giriş hazırlığı yapan ordusu için yaptırıldığı biliniyor. Kilise kalıntılarının üzerine inşa edildiği tahmin edilen hamam, surların dışında bulunuyor.

Madde bağımlılarının uğrak noktası oldu

Zeytinliklerin arasında tel örgülerle çevrilmesine rağmen kapısı açık olan hamam, madde bağımlıları ve alkol kullananların uğrak noktası oldu. Adeta çöplüğe dönüşen hamamın durumu görenlerin yüreğini sızlatıyor.

“Burada sadece hamam değil cami gibi yapılar da var.” diyen sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “Bu hamam 13. yüzyılda yapıldı. İznik’in uzun süre süren fethinde Orhan Gazi’nin ordusunun konaklaması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, askerlerin bakımı için bu hamam yaptırılmış. Tek kubbeli. 1964 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yaptırılan kazılar sonucunda mimarî planı ortaya çıkarılıyor. Şu anda harabe bir şekilde gün yüzüne çıkmayı, onarılmayı ve restore edilmeyi bekliyor. İçerisinde ateş yakılmış, kubbenin içerisinde halı serilmiş ve koltuklar atılmış durumda. Burası bir ardiye gibi kullanılmış. Büyük ihtimâlle evsiz olan insanların kalmış. Ateş yakılıp, içki içilen bir yer hâline gelmiş. İznik gibi dünya çapında tanınan bir yer için bu manzara hiç hoş değil. En kısa zamanda buraya bir el atılıp, hak ettiği yere ulaşır” ifadelerini kullandı.

https://www.habernediyor.com/kultur-sanat/tarihi-hamam-madde-bagimlilarinin-mekani-oldu-h27765.html

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