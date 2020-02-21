Paşinyan: Ermenistan 2050’ye kadar en az 25 Olimpiyat madalyası almalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, 2050 yılına kadar Ermenistan’ın en az 25 Olimpiyat madalyası kazanması gerektiğini ve futbol takımının UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası veya Dünya Şampiyonasında ödül alması gerektiğini söyledi.

Hükümet, 20 Şubat oturumunda, 2019’da Ermenistan’ın 10 Yılın En İyi Sporcu listesine giren 10 sporcuya 5’er milyon dram (10.4 bin dolar) ödül verilmesini ele aldı.

Oturumda konuşan Paşinyan “Spor bizim için stratejik bir öneme sahiptir ve Ermenistan’ın 2050 Kalkınma Stratejisi Planında önerdiğimiz üzere dehil edilen şu maddelere dikkatinizi çekmek isterim: 2050 yılına kadar 25 Olimpiyat madalyası almalıyız ve bireysel dünya satranç şampiyonasını kazanmalıyız, Milli futbol takımız ise 2050 yılına kadar UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası veya Dünya Şampiyonasında odül almalı” ifadelerini kullandı.

Hükümet, dünkü oturumunda ayrıca sporcular için aylık emekli maaşını artırmaya da karar verdi. Buna göre dünya şampiyonları mevcut 55.000 dram yerine 100.000 dram (210 dolar) ve Olimpiyat şampiyonları – 200.000 dram (420 dolar) alacak.

ERMENİ HABER AJANSI

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