Kimdir Osman Kavala

Osman Kavala…

Balkan göçmeni tütüncü ailenin çocuğu olarak 1957’de doğdu.

Robert Koleji mezunu; solculukla bu okulda tanıştı.

İngiltere Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde okudu; burada çok eylemin öncüsü oldu.

Babasının 1982’deki ölümü üzerine şirketlerin başına geçti. Hep yenilikler peşinde oldu.

Mesela, 1980’lerde Türkiye’de meşhur olan bilgisayar Commodore 64‘ü Türkiye’ye getirdi.

“K.V.K. Turkcell” şirketini bilmeyen yoktur. Cep telefonunun ilkini Türkiye’ye getiren Osman Kavalı idi; ortakları Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Vargı‘nın soy isimlerinin baş harfleriydi; K.V.K.

“Navigasyonu” da ilk getiren o oldu…

MİKES şirketini kurup, F-16 uçaklarının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini aldı.

Türkiye’nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli olan Hidro Elektrik Santrali’ni işleten Aksu Enerji‘yi kurdu.

Birleşik Yatırım Bankası ve TSB Turizm ve Yatırım AŞ gibi birçok şirketinsahibiydi.

Keza: 1988’de Türk-Yunan İş Konseyi, 1991’de Türk-Polonya İş Konseyi kuruluşunda öncü oldu.

Bitmedi…

KIZIL MİLYARDER

Osman Kavala…

12 Eylül darbesinin en zor günlerinde 1983 yılında İletişim Yayınları‘nı kurdu. On yıl sonra bu kez Aras Yayıncılık ortakları arasında yer aldı.

Tarih Vakfı, Diyarbakır Kültür Evi gibi sivil toplum kuruluşlarının sponsorluğunu yaptı.

Adı, “Kızıl Milyarder” oldu! Çünkü, solculuktan hiç vazgeçmedi. İnsan hakları ihlallerine karşı verilen mücadeleleri destekledi; temel hak ve özgürlükleri savundu hep. Uluslararası Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesiydi…

Osman Kavala’yı son yıllarda tartışmaların merkezine taşıyan, Macar asıllı ABD’li iş adamı George Soros tarafından 1984’de kurulan Açık Toplum Enstitüsüoldu. Bu kuruluş Türkiye’deki faaliyetlerine 2001’de açtığı temsilcilikle başladı.

Enstitüyü Türkiye’ye getiren Can Paker (ve oğlu Kerem Paker) idi. Can Paker, doğum günlerine gidecek kadar Soros’a yakındı.

Osman Kavala, yönetim kurulunda Can Paker, Kerim Paker, Prof. Üstün Ergüder, İshak Alaton, Leyla Alaton, Murat Sungur gibi isimlerle yer aldı.

Vakıf senedinde kuruluş amacı; “insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı bir toplum” yaratma hedefli projeler gerçekleştirmek ve maddi olarak bunlara destek vermekti.

Bu konular çok tartışıldığı için uzatmayayım…

Gelelim işin temel meselesine:

FETÖ BÖLÜNMESİ

Yıl, 2007.

Açık Toplum Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Binnaz Toprak‘a 12Anadolu kentinde “mahalle baskısı” araştırması yapma projesi verdi. Prof. Toprak ve Nedim Şener, İrfan Bozan, Tan Morgül‘den oluşan araştırma ekibi çalışmasını bir yıl sonra rapor haline getirdi. Raporun son bölümü Fethullah Gülen hareketinin insanlara yaptığı baskıya ayrılmıştı.

Vay sen misin bunu yazan; FETÖ medyası, raporu yaylım ateşine tuttu!

Bu rapor Açık Toplum Enstitü’nü böldü:

-Bir yanda rapora karşı çıkıp FETÖ’ye destek veren başkan Can Paker vardı!

-Diğer yanda raporu destekleyen ve FETÖ’ye mesafeli yönetim kurulu üyesi Osman Kavala vardı!

Bu ilk ayrışma olmayacaktı.

Yıl, 2010.

Dani Rodrik, Ergenekon-Balyoz kumpas belgelerini gazetecilere açıklamak için Robert Koleji’nden arkadaşı Osman Kavala’dan yardım istedi.

Osman Kavala tanıdığı gazetecileri sahibi olduğu Cezayir Restaurant‘a çağırdı. (Amberin Zaman, Aslı Aydıntaşbaş, Soli Özel, Ahmet İnsel, Kadri Gürsel davete katılırken, Hasan Cemal, Şahin Alpay, Mustafa Karaalioğlu, Eyüp Can Sağlık, İsmet Berkan, Alper Görmüş, Ali Bayramoğlu gibi isimler katılmadı!)

Bu toplantı ve Osman Kavala’nın…

Türkan Saylan‘ın cenazesinde en önde yürüyenler arasında yer alması…

FETÖ eseri 2010 Anayasa değişikliğine “Yetmez Ama Evet” diyenlere karşı çıkması…

Odatv Davası duruşmasına iki kez gelmesi…

Militan liberalliğe hiçbir zaman onay vermemesi…

Açık Toplum Enstitüsü/Vakfı’ndaki bölünmeyi derinleştirdi. Enstitüsü/Vakıf FETÖ bölünmesi yaşadı.

Pensilvanya’ya kadar gidip Fethullah Gülen‘e bağlılığını sunan Can Paker (ve kız kardeşi Canan Barlas, eniştesi Mehmet Barlas) Osman Kavala’ya ateş püskürdü.

Şimdi deniyor ki:

-Ey Osman Kavala sen 15 Temmuz FETÖ darbesini destekledin!

Ayıptır. Yazıktır. Günahtır.

Ve büyük siyasi-hukuki rezalettir…

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