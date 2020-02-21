Kardashian kardeşleri, anneleri ile birlikte en sevdikleri ‘Carousel’ Ermeni restorantında ailece yemek yediler – Ermenistan Kamu Radyosu

Kardashian kardeşleri, anneleri ile birlikte en sevdikleri ‘Carousel’ Ermeni restorantında ailece yemek yediler

Kardashian kardeşleri, anneleri Chris Jenner ile birlikte en sevdikleri ‘Carousel’ Ermeni restorantında ailece yemek yediler.

Khloé, Kim ve Koortney Kardashian, David Letterman’ın “Ertesi Konuğumu Tanıtmaya Gerek Yok” meşhur show programının çekimlerinden sonra bu restoranta gitti.

‘Carousel’, Glendale’in en tanınmış Ermeni lokantalarından biridir. ‘Carousel’de her Cuma ve Cumartesi akşamları canlı Ermeni müziği dinleniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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