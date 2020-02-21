İzmir Yedi İklim Tarihi Söyleşilerin 41.’si düzenlendi

İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda Yedi İklim Tarih söyleşilerinin 41.’si düzenlendi. İzmir ve İttihat-Terakki (1908-1918) konusu ile yapılan söyleşinin açılış konuşmasını Dr. Erkan Serçe yaparken, Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu’nun sunumuyla devam etti.

Söyleşide, 1908 Devrimi ve İzmir’e yansımaları, 1908 Devrimi’nden sonra yaşanan Girit sorunu, Balkan Savaşları, adalar ve göçmenler meselesi, I. Dünya Savaşı gibi gelişmeler ele alındı. Kerimoğlu, bu tarihi süreci tanımlarken İzmir’in politik, sosyo-kültürel, demografik ve mekânsal yapısında bıraktığı derin izlere vurgu yaptı. İttihatçıların organize ettiği boykotlara, kitlesel gösterilere, göç ettirme uygulamalarına ve Teşkilatı Mehsusa’nın İzmir’deki rolüne değinen Kerimoğlu, o dönemde nüfusun ve sermayenin yüzde 80’inin Ermeni, Musevi ve Rumlardan oluştuğunu ve İzmir halkının 1908 devrimin sevinçle karşıladığını anlattı.

Söyleşi soru ve cevap bölümü ile sona erdi. (İzmir/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/397842/izmir-yedi-iklim-tarihi-soylesilerin-41-si-duzenlendi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...