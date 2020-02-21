İran’da bugün yapılmakta olan milletvekili seçimlerine 6 Ermeni aday katılıyor

21 Şubat tarihinde İran’da 11. dönem parlamento seçimleri yapılıyor. 290 üyesi olan İran Meclisi’nde dini azınlıkları temsil eden 5 milletvekili var.



İran Parlamentosu’nun 10. dönem Ermeni milletekili Karen Khanlaryan, Meclisteki her bir sandalye için bu seçimlerde yaklaşık 50 adayın yarışacağını bildirdi.

İran Ermeni toplumuna, ülkenin kuzey ve güney kısımlarını temsil etmek üzere Meclis’te iki sandalye veriliyor. Aday listesinde ise 6 Ermeni var.



Khanlaryan, “Kuzey bölgede bir sandalye için 4 Ermeni adayımız var: Ara Shahverdyan, Albert Poghosyan, Aris Shahbazyan ve Sevan Sohrayi. Güney bölgede bir sandalya için Robert Beglaryan ve Emin Hovsep yarışacak” ifadelerini kullandı.



Seçim kampanyası sırasında Ermeni seçmenler ile bir araya gelen ve programlarını tanıtan adaylar, diğer güncel konuların yanısıra Ermeni Soykırımı’nın tanınması için çaba harcayacaklarını da belirtti.



İran’da, 30 milyonu erkek, 28 milyonu kadın olmak üzere bugün seçimlere katılma hakkı olan 58 milyon seçmen var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/21/İran-Parlamento-seçim-Ermeni/176673

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