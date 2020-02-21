Bağımsız Ermenistan’da hayata geçirilen en büyük mimari projeler (foto)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yeni yatırımların ve büyük projelerin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparken, Ermenistan basınında son yıllarda ülkede hayata geçirilen en büyük mimari projeleri konuşulmaya başladı.



İşte bağımsız Ermenistan’ın 7 en büyük mimari projeleri:



1. Davitashen köprüsü

Henüz Sovyetler Birliği döneminde başlayan köprü inşaati, 2001 yılında tamamlandı. 500 metre uzunluğu ve 92 metre yüksekliği olan köprünün bütçesi 5 milyar dram (yaklaşık 10 milyon 460.000 ABD dolar) olarak değerlendiriliyor.

2. Dilijan Tüneli

İnşaatine 1970 yılında başlanan tünel, 2004 yıılında tamamlandı. Tavuş ve Gegharkunik idari bölgelerini birbirine bağlayan Sevan –Dilijan tünelinin uzunluğu 2.2 kilometredir. Tünel projesi için 1992 yılına kadar yapılan harcamalar dışında, Ermeni hayırsever Kırk Kırkoryan’ın kurduğu Linsy Vakfı tarafından da anılan tarihte durdurulan inşaat çalışmalarının yeniden başlatılması ve tamamlanması için 5.7 milyar dram (yaklaşık 12 milyon ABD doları) finansman sağlandı.

3. 1988 deprem bölgesinin yeniden inşaati

Depremden zarar gören yerleşim yerlerinin yeniden inşa projesi 2001 yılında başladı. Tüm dünyadaki hayırseverler tarafından finanse edilen çalışmalar kapsamında on binden fazla aile için konut inşa edildi. En büyük yatırım, yine Linsy Vakfı tarafından Shirak ve Lori idari bölgelerinin yeniden inşaatine sağlanan 45 milyon ABD dolarlık fon oldu.

4. Kuzey Caddesi (Hyusisayin Poğota)

2000-2007 yıllanrında başkent Yerevan’ın merkezinde yapılan inşaat projesi için özel ve kamu sektörlerinden 300 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapıldı.

5. “Kumayri Yeniden Doğuş” projesi

Gümri şehrinin tarihi yüzünün korunması ve turistik cazibesini artırılması hedefiyle 2017 yılında başlayan projenin bütçesi 200 milyon ABD doları olarak değerlendirildi.

6. Sosyal konut inşaati

2011 yılında başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 5 yaşam sitesinin inşaati tamamlandı. Proje kapsamında “genç ailelere”, “genç uzmanlara” ve diğer benzeri gruplara ait 1500 aile şimdiye kadar elverişli şartlarla ev alma fırsatını elde etti, 2100 aile de sırasını bekliyor. Projenin ilk aşamasında 3 milyon avro miktarında yatırım yapıldı.

7. Kuzey – Güney Otoyol Projesi

Ermenistan’ı komşu ülkeleri Gürcistan ve İran’a bağlayan bu otoyol projesi, 2012 yılında başlatıldı. Projenin hayata geçirilmesi için Asya Kalkınma Bankası tarafındna 350 milyon ABD doları miktarında kredi, Avrupa Yatırım Banası tarafından 60 milyon avro miktarında kredi ve 12 milyon avroluk hibe sağlandı. Ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası ile yaklaşık 150 milyon ABD doları miktarında kredi anlaşması yapıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/21/Ermenistan-mimari-projeler/176670

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