IŞİD vahşeti: 1000 kişinin toplu mezarı bulundu

IŞİD vahşeti: Irak’ta 1000 kişinin toplu mezarı bulundu

Irak’ta IŞİD’de kalan en büyük toplu mezarlardan biri ortaya çıkarıldı. 150 metre derinliğindeki bir çukurda, yaklaşık 1000 ceset bulundu. Çukurun cesetlerden dolayı 20 metre derine kadar yükseldiği gözlemlendi. IŞİD bu çukura kurbanları hâlâ canlıyken attığı belirtiliyor.

Fotoğraf: Arşiv

DUVAR – Irak’ın Telafer kentinde IŞİD’in 2014-2017 arasında öldürdüğü yaklaşık 1000 kişinin toplu mezarı bulundu. Telafer Belediye Başkanı Kasım Muhammed, “Çukurda en az 1000 ceset var. IŞİD bazı kurbanları hâlâ canlıyken buraya atmış” dedi.

IŞİD’in kazdığı 150 metre derinliğindeki çukurun, cesetlerin çokluğu nedeniyle şu an sadece 20 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor. Iraklı yetkililer, mezardaki kişilerden 30’unun Şengalli Ezidiler olduğunu, büyük çoğunluğunun ise Telaferli Şiilerden oluştuğunu söyledi.

‘HÂLÂ CANLIYKEN EL BOMBALARIYLA ÇUKURA ATTILAR’

IŞİD’in soykırımından kurtulan bir Ezidi, söz konusu çukuru daha önceden duyduğunu anlattı. Süleyman Hadi isimli Ezidi, “3 Ağustos 2014’te kaçmaya çalışırken Şengal’de yakalandık. Bizi önce Musul’a, sonra Telafer’e götürdüler. Musul’dayken cep telefonu taşıdıkları tespit edilen 20-30 Ezidi erkeği bizden ayırdılar. Sonra onlar da Telafer’e getirildiler, bu çukura atıldıklarını duyduk” dedi. Sonradan IŞİD’in elinden kaçmayı başaracak olan Hadi, “Militanların Ezidileri bu çukura canlı attıkları ve etraflarına el bombaları fırlattıkları anlatılıyordu” diye konuştu.

Ezidi vatanı Şengal’in IŞİD’den kurtarıldığı Kasım 2015’ten bu yana, bölgede 70’den fazla toplu mezar bulundu. Mezarkardan bazıları yağmur ve sel gibi doğa olaylarının sonucunda, bazıları yerel halk tarafından kazılarak ortaya çıktı. Soykırımın en ağır aşamalarına sahne olan Koço köyünde 16 mezar bulundu. IŞİD sadece Koço’da yüzlerce erkek ve yaşlı kadını öldürdü; 700’den fazla kadın ve çocuğu rehin aldı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar

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