Ermenistan’da kadınlar erkeklerden daha fazla kitap okuyor

Ermenistan’da son yıllarda birbirine kitap etme gününde daha çok insanlar birbirlerine kitap hediye ediyorlar. Peki Ermenistan kitap okuma oranı nedir?

Bu konuyla ilgili Brevis örgütü araştırma gerçekleştirdi. Ermenistan nüfusunun kitap okuma oranı yüzde 32.8 civarında.

Yapılan araştırmaya göre kitap okuyan kadınların oranı needeyse iki kat kitap okuyan erkekler oranından fazladır. Kadınların yüzde 41.9’u erkeklerin ise yüzde 23.4’ü kitap okuyor.

Her gün kitap okuyanların sayısı ise yüzde 9 civarındadır.

ERMENİ HABER AJANSI

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