Ermeni ünlü aktör ve film yönetmeni Yervand Manaryan hayata gözlerini yumdu

Meşhur Ermeni aktör, film yönetmeni, senarist, Ermenistan Halk sanatçısı Yervand Manaryan 20 Şubat tarihinde vefat etti.

Manaryan 10 Ağustos 1924 tarihinde İran’ın Arak şehrinde doğdu. 1946 yılında Sovyet Ermenistan’a Diasporadan organize edilen göç sırasında Ermenistan’a yerleşti. 1952 yılında Yerevan Güzel Sanatlar Tiyatro Enstitüsünün yönetmenlik bölümünden mezun oldu.

Oyuncu ve yönetmen olarak Yerevan’ın Hakob Paronyan Müzikal Komedi tiyatrosunda ve Gabriel Sundukyan Dramatik Tiyatrosunda çalıştı.

1957-59 yıllarında Hovhannes Tumanyan Kukla Tiyatrosunun yönetmenliği yapan Manaryan 1959-1961 yıllarında da aynı görevini Ermenistan’ın güneyinde bulunan Goris şehrinin tiyatrosunda yaptı. Daha sonra Yerevan Belgesel Filimleri studyosunda ve ‘Yerevan’ film derneğinde çalıştı.

Onun oynadığı, yönetmenliği yaptığı veya senaryosunu yazdığı filimler halk arasında çok popüler oldu ve halk tarafından çok sevildi. Manaryan’ın filmelrde dile getiren bazı ifadeler insanlar arasında yayıldı ve şimdiye kadar kullanılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/20/Ermeni-aktör-film-yönetmeni-Yervand-Manaryan/176592

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