Ermeni kadın Dünya aşçılar olimpiyatında birinci oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ı temsil eden aşçı Karine Şirinyan Almanya’nın Stuttgart şehrinde gerçekleşen Dünya Aşçılar Olimpiyatında birinci sırada yer alıp altın madalya kazandı.

Ermenihaber ajansına göre katılımcılar çikolatadan, mastikadan, marzipandan, pastilaj ve tuzlu hamurdan yapılmış farklı kompozisyonlar jürinin dikkatine sundular. Aşçılar kendi yarattıkları bu sanat eserleri için farklı teknolojiler uyguladı.

Dünya aşçılar olimpiyatı bu alanda olimpik oyunları gibi algılanıyor ve dört senede bir organize ediliyor. Bu olimpiyatlara bütün dünyadan 59 ülkeyi temsil eden takımlar katıldı. Kişisel yarışmalarda ise katılımcıların sayısı iki binden fazlaydı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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