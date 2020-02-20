Ermeni halkı bugün Vardan Mamikonyan (Surb Vardanants) gününü kutluyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Vardanank (Surb Vardanants) Ermeniler için Merhamet ve Kahramanları Anma ulusal bayramıdır. Gün, Vardan Mamikonyan önderliğindeki Ermeni ordusunun Avarayr Ovası’nda Pers ordusuyla savaşı vesilesiyle anılmakta.

5. yüzyılın ortalarında, Pers İmparatorluğu dünyanın ilk Hıristiyan ülkesi olan Ermenistan’ı din dönüşümünü zorlamaya istedi. Ermeniler karşılaştıkları tehlikenin farkındalardı: Zerdüştlüğün benimsenmesi, asimilasyon ve Ermeni halkının tamamen yok edilmesi ile eşdeğerdi.

Ermeni ordusuna Sparapet Vardan Mamikonyan önderlik etti. Savaşta her iki taraf da ağır kayıplar verdi ve Prens Vardan Mamikonyan, kahramanın ölümü ile düştü. Ancak Ermenilerden gelen şiddetli direnişle ve büyük kayıplarla karşı karşıya kalan Persler, Ermeni halkının milli kimliğine ve Hıristiyan dinine karşı iddialarını bırakmak zorunda kaldılar.

Ermeniler Hıristiyan inançlarını savaşarak korudular ve adalet için ölüme hazır olduklarını biliyorlardı. Hepsi Ermenistan uğruna birleşti.

Vardanank, tüm Ermeni halkını zor zamanda birleştirmenin yanı sıra Ermenistan’ın Avarayr savaşında hayatta kalma hakkını savunan atalarımızı anma ve saygı göstermenin bir sembölüdür.

Vardanank her yıl Paskalya’dan 8 hafta önce Perşembe gününde kutlanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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