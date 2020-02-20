Ermeni film mirası Amerikalı izleyicilere sunulacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi Müdürü Shushanik Mirzakhanyan gazetecilere verdiği demeçte açıkladığına göre, bu yıl ilk kez Ermenistan, 20-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Berlin Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Berlin’deki Avrupa Film Festivali’nde resmi olarak ayrı bir pavyonda sunulacak.

Mirzakhanyan, Sinema Merkezi’nin yeni logosunu hazırlamaya başladığını ve Berlin pavyonunda yeni bir logo sunacağını bildirdi. Shushanik Mirzakhanyan, Berlin Film Festivali’ne değil, tüm yapımcıların projelerini sundukları film pazarına katıldıklarını belirtti.

Mirzakhanian, 28 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında ABD’deki Washington Ulusal Galerisi’nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi ile işbirliği içinde Ermeni kültürü, müziği ve sinemayı tanıtacak bir Ermeni Festivali düzenlediğini de bildirdi.

Ulusal Sinema Merkezi Müdürü, “Ermeni film mirasını Amerikalı izleyicilere sunacağız. Çok sayıda misafir olacak, büyükelçiliğimiz dev boyutu bir iş gerçekleştirdi, farklı elçiliklerden temsilciler davet edildi,” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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