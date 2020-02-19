Yeraltının gizemli şehri Derinkuyu

Derinkuyu, tarihi Kapadokya bölgesi içindeki en özel yerlerden biri. Roma döneminde kalma yapıların bulunduğu bu yeraltı şehri 1963 yılında tesadüfen bulundu. İçinde kiliselerin, kamusal alanların ve aynı zamanda dünyanın en eski akıl hastanesinin de bulunduğu Derinkuyu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.
Antik çağ’da adı Melogobia olan Derinkuyu, Kapadokya bölgesinin en tarihi yerlerinden biri. Geçmişi milattan önce iki bin yıl öncesindeki Hitit dönemine kadar uzanan Derinkuyu, Roma döneminde önemli bir yerleşim yeri haline gelir.
Doğu Roma (Bizans) döneminde nüfusu artan kilise ve çeşitli kamusal alanların da yeraltı oyuklardan dönüştürüldüğü Derinkuyu bu dönem altın çağını yaşadı.
İlk Hristiyanların özellikle korunmak için yaşamayı tercih ettiği Derinkuyu, günümüzde bu dine inanlar tarafından da büyük öneme sahiptir. Gizemli yapası ve çok sayıdaki bölümüyle kaybolma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu Derinkuyu’nun uzaylılar tarafından yapıldığı görüşü de bir dönem karşılık bulmuştu.
Daha sonraları terk edilen ve zaman içinde varlığı unutulan Derinkuyu, 1963 yılında tesadüfen yeniden bulundu.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında 1967 yılında turizme kazandırılan Derinkuyu’da yerin 2.5 kilometre derinliğine inme imkanı var. Ancak tüm alanın 4 kilometre olduğu biliniyor.
Derinkuyu’yu ilginç kılan bir diğer yönüyse buranın dünyada bilinen en eski akıl hastanesine ev sahipliği yapması. Yeraltının derinliklerinde bundan yüzlerce yıl önce bir akıl hastanesinin bulunduğu biliniyor.
Sekiz katın gezilebileceği Derinkuyu yeraltı kentinde bu keşfe başlamadan önce 50 metrelik bir yeraltı yolculuğu yapmak gerekiyor.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan Derinkuyu yeraltı kentine Niğde-Nevşehir karayolu üzerinden ulaşmak mümkün.
MüzeKart ile ziyaret edebileceğiniz Derinkuyu aşağıda belirtilen saatlerde turistlere açık.Nisan-Ekim 08:00 – 19:00 Kasım-Mart 08:00 – 17:00
https://www.milliyet.com.tr/galeri/yer-altinin-gizemli-sehri-derinkuyu-6148390/10
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