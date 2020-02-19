Ukrayna Parlamentosunda Ermeni Soykırımı’na dair bir tasarı kayıda geçti

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın gündeminde Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı gösterilmesine dair bir tasarı kaydedildi.

Vladimir Zelenskiy’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisinden milletvekili olan Daria Volodina’nın girişimiyle bu tasarı 14 Şubat tarihinde Parlamentonun gündeminde kaydedildi.

Ukrayna Ermenileri Derneği Başkanı Vilen Şatvoryan Ukraynalı milletvekilinin bu girişimi önemsediğini ifade ederek adalet ve hümanizm değerlerine bağlı kalmanın bir göstergesi olarak tanımladı.

Son 10 yılda Ukrayna Parlamentosunda Ermeni Soykırımı’na ilişikin artık dört tasarı gündemine getirlidi. En son yine Halkın Hizmetkarı Partisinden başka bir milletvekili Anton Polyakov 5 Kasım 2019 tarihinde Ermeni Soykırımının tanınmasıyla ilgili bir tasarı Ukrayna Parlamentosu’nun gündemine kaydetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/19/Ukrayna-Parlamentosunda-Ermeni-Soykırımı/176434

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