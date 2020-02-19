Ukrayna Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşuna dair bir karar tasarısı kayda geçti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ukrayna Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşuna dair bir karar tasarısı kaydedildi.

AnalitikaUA.net’te yer alan habere göre iktidar başında bulunan Halkın Hizmetçisi Partisi’nden seçilen Ukrayna Parlamentosu milletvekili Darya Volodina’nın hazırladığı bu tasarı 14 Şubat’ta kayda geçti.

Ukrayna Ermenileri Derneği Başkanı Vilen Shatvoryan, milletvekilinin bu girişimini önemli bir adım olarak değerlendirdi. Shatvoryan’a göre bu adım, hakikat ve adalet fikirlerine sadakat gösterisidir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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