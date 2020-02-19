Fotoğrafın emrini Jandarma komutanı vermiş

Hrant Dink davasında ifade veren dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, tetikçi Ogün Samast’ın bayrakla poz verdiği fotoğrafın çekilmesi talimatını verdiğini kabul etti.

Hrant Dink cinayeti davasında kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 104’üncü duruşma Çağlayan’daki İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dönemin Samsun Jandarma Komutanı Serdar Yücel’in tanık olarak dinlendiği, 4’ü tutuklu 77 sanıklı davanın duruşmasını Hrant Dink’in arkadaşları ve çok sayıda kişi izledi.

Tanıklar Serdar Yücel, Şenol Çınar ve Zeki Erdem duruşmaya çağırılırken, tutuksuz sanıklardan Ali Öz, Birol Ustaoğlu, Atilla Güçlüoğlu duruşma salonunda hazır bulundu, tutuklu sanıklar ise SEGBİS ile bağlandı.

‘Emri ben verdim’

Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel tanık olarak SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Dink’in katili Ogün Samast’ın asker ve polislerin arasında bayrakla poz verdiği fotoğrafın sorulduğu Yücel, “Fotoğraf ve kayıt çekilmesi emrini ben verdim. Ben bayraklı fotoğraf çekin demedim” dedi. Yücel ayrıca cinayetin ‘FETÖ’ bağlantılı olduğu bilgisinin kendilerinde olmadığını söyleyerek “Jandarma görüntülerinin basına sızdırılmasının şüpheli ve kasıtlı bir hamle olduğunu düşündüğümü müfettişlere söyledim” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, o dönemde Samsun jandarmasında görevli olan sanıkların ismini tek tek sayarak örgütle ilişkilerinin olup olmadığını sordu. Yücel, “Bilgim yok” dedi.

‘Talimat almadan bunu yapamam’

Cinayet işlendiği gün Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde astsubay rütbesinde olan, Ogün Samast’ı Samsun Otogarı’nda gözaltına alarak ilk sorgulayan dava sanığı Birol Ustaoğlu ise emniyette çay ocağındaki ilk mülakatı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Samast’ın “Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez” yazılı Atatürk posteri önünde, Türk bayrağıyla poz verdiği görüntüde yer alan Ustaoğlu, “Ama talimat almadan bunu yapmam mümkün mü? Yeri ben mi seçtim?” diye sordu.

Serdar Yücel, “Hayır, ön bilgi almak için ordaydınız. O bina Emniyet Müdürünün yetkisindedir” diye cevap verdi.

Duruşma dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde Aşırı Sağ Faaliyetler Tim Komutanı Serkan Özel ve suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz’ın dinlenmesi için yarın saat 10.30’a ertelendi.

Yeni Yaşam Gazetesi

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