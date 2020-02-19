Ermenistan’da ‘Arm Hi Tec 2020’ uluslararası silah sistemi ve mühimmat alanındaki fuarı tertiplenecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Bilişim Teknolojileri Sanayisi Bakanlığı ve Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından 26-28 Mart 2020 tarihlerinde Ermenistan’da üçüncü kez olarak ‘Arm Hi Tec 2020’ uluslararası silah sistemi ve mühimmat alanındaki fuarı tertiplenecek.

Etkinlik kapsamında iş forumu, tanıtım toplantıları ve biznes görüşmeleri de düzenelenecekler. Fuara 20’yi aşkın ülkeden silah sanayisi ve savunma alanındaki teknolojilerin üretimiyle uğraşan 100’den fazla uluslararası şirket, üst düzey yetkilileri ve bu alanda önde gelen uzmanlar katılacaklar. Fuar işbirliği geliştirmek, görgü teatisinde bulunmak ve yeni pazarlara açılmak için güzel bir platform oluşturabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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