Venezuela’da Rusya Büyükelçisi olarak bir Ermeni atandı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Venezuela’da yeni Rusya Büyükelçisi atandığına dair atama kararı imzaladı.

Putin’in imzaladığı bu kararla Latin Amerika ülkesi olan Venezuela’da Rusya’nın diplomatik menfaatlerini Ermeni Sergey Melik Baghdasarov temsil edecek.

Sergey Melik Baghdasarov 1968 yılında Moskova’da doğdu. 1994 yılında Moskova Uluslararası İlişkileri Devlet Enstitüsünden mezun oldu. Ermeni diplomat daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığında Latin Amerika departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/18/Venezuela-Rusya-Büyükelçisi-Ermeni/176370

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