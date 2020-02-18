SESSİZ ÇANLAR belgesel film gösterimi ve yapımcısı M. Fatih Güden ile söyleşi

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SESSİZ ÇANLAR
Van Gölü havzasında yok olmaya yüz tutmuş Ermeni manastır ve kiliselerine dikkat çekme amacıyla yapılan “SESSİZ ÇANLAR” belgeseli 20 Şubat Perşembe akşamı 18.00’de yenisanat’ta…
Belgeselin fragmanı:
Belgeselin gösteriminin ardından yapımcısı M. Fatih Güden ile saat 19.00’da söyleşi gerçekleştirilecektir.
Katılım kontenjanla sınırlıdır. Lütfen katılım durumunuzu[masked] no’lu telefona yazarak ya da arayarak belirtiniz.
Facebook Etkinlik Sayfası:
https://www.facebook.com/events/591451151702567/
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