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SESSİZ ÇANLAR belgesel film gösterimi ve yapımcısı M. Fatih Güden ile söyleşi

2020-02-18

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SESSİZ ÇANLAR

Van Gölü havzasında yok olmaya yüz tutmuş Ermeni manastır ve kiliselerine dikkat çekme amacıyla yapılan “SESSİZ ÇANLAR” belgeseli 20 Şubat Perşembe akşamı 18.00’de yenisanat’ta…

Belgeselin fragmanı:

Belgeselin gösteriminin ardından yapımcısı M. Fatih Güden ile saat 19.00’da söyleşi gerçekleştirilecektir.

Katılım kontenjanla sınırlıdır. Lütfen katılım durumunuzu[masked] no’lu telefona yazarak ya da arayarak belirtiniz.

Facebook Etkinlik Sayfası:

https://www.facebook.com/events/591451151702567/

https://www.meetup.com/tr-TR/yenisanat/events/268770618/

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