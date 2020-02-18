MHP’den Perinçek’e karşı flaş açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Devlet Bahçeli, İyi Parti ile rekâbeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor” dedi.

Perinçek, “ABD, Devlet Bahçeli’nin başkanlığındaki MHP’ye operasyon yaptı ve Meral Akşener önderliğindeki grubu kopartarak İyi Parti’yi kurdurdu. Meral Akşener, Atlantik sistemine sıkı sıkıya bağlıdır ve Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik siyasetler izliyor. Devlet Bahçeli, İyi Parti ile rekâbeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor” dedi.

Perinçek ayrıca, “Türkiye’nin güvenliği Avrasya’da. Bu koşullarda Rusya büyük bir hata yapmazsa, Türkiye ABD’ye geri dönmez, dönemez” diye de belirtti.

“TÜRKİYE TARİHSEL BİR KARAR SÜRECİ İÇİNDEDİR”

Perinçek’in Komsomolskaya Pravda’ya verdiği röportaj şu şekilde:

“- Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde Rusya’yı Suriye’deki Türk askerlerini öldürmekle suçladı. Böyle bir ifadeyi nasıl değerlendirirsiniz?

Perinçek: Devlet Bahçeli, yakın tarihimizde kritik durumlarda ABD’nin planlarına uyumlu tavırlarıyla ün yaptı. Bunula birlikte AK Parti ile ittifak kurduğu süreçte ABD’nin hedefi de oldu. ABD, Devlet Bahçeli’nin başkanlığındaki MHP’ye operasyon yaptı ve Meral Akşener önderliğindeki grubu kopartarak İyi Parti’yi kurdurdu. Meral Akşener, Atlantik sistemine sıkı sıkıya bağlıdır ve Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik siyasetler izliyor. Devlet Bahçeli, İyi Parti ile rekâbeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor.

– ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İdlib konusunda Türkiye’yi desteklerini ifade ettiler. Türkiye Rusya ile olan ittifakını bozarak ABD ile ittifaka yeniden yönelmesi mümkün mü?

Perinçek: Türkiye’nin 2015 sonrasında yöneldiği Atlantik’ten ayrılma ve Avrasya’da konumlanma siyasetinden geri dönmesi mümkün değil. Süreç elbette iniş çıkışlı ancak ABD denetimi Türkiye için vatan bütünlüğü açısından parçalanma ve ekonomik açıdan iflas anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye tarihsel bir karar süreci içindedir. Gelişme Avrasya yönündedir. Türkiye’nin birinci ticaret ortağı Rusya, İkincisi Çin, üçüncüsü Almanya. Öte yandan Türkiye’nin enerji güvenliği, Asyalı komşularında. Türkiye ekonomisi Avrasya ile bütünleşiyor. Dahası, Türkiye’nin güvenliği Avrasya’da. Bu koşullarda Rusya büyük bir hata yapmazsa, Türkiye ABD’ye geri dönmez, dönemez.

– Rusya ve Türkiye, İdlib’te barışı nasıl sağlarlar?

Perinçek: Astana Sürecini ve Soçi Mutabakatını kararlı olarak ve sabırla devam ettirmek gerekir. Rus uçağının düşürüldüğü Rusya Büyükelçisinin Ankara’da öldürüldüğü günleri hatırlayalım. ABD’nin komploları Türkiye’nin Avrasya sürecini geri çeviremedi. Bu süreçte Türkiye, Rusya ve İran arasında karşılıklı güven çok önemli. Rusya ve İran, Türkiye’nin PKK bölücülüğünü tasfiye kararlılığını çok iyi anlamalı ve yardımcı olmalı. Öte yandan Vatan Partisi’nin bugünkü yükselişine hizmet eden siyasetler, Türkiye-Rusya dostluğu ve İdlib’teki kalıcı çözüm için belirleyici önemdedir. Çünkü Vatan Partisi, Türkiye’de Suriye’nin kendi ülkesindeki terörü temizlemesini destekleyen tek partidir ve en önemlisi herkesin kabul ettiği gibi ülke siyasetinde etkilidir.

– Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması gerektiğini söyleyen nadir Türk siyasetçi arasında bulunuyorsunuz. Türk siyasetçilerden kim sizi duyuyor? Bir şey değişebilir mi bu konuda?

Perinçek: Türkiye’de arkada kalan Atlantik döneminin tortuları bütünüyle temizlenmiş değil. Ak Parti Hükümetinin Kırım’daki tutarsız ve olumsuz siyaseti böyle sürüp gidemez.

Vatan Partisi, Türkiye-Rusya dostluğunu stratejik güvencelere oturtacak siyasetler demeti üretti. Karadeniz’den Umman Denizine uzanan tek bir cephe var. Kırım’ı tek başına bir mesele olarak ele almak yerine Karadeniz’den Umman Denizi’ne uzanan ortak cephenin bir parçası olarak görmek ve bu ortak cephenin her parçasında ortak siyasetler geliştirmek gerekir. Bu geniş cephenin her alanında Türkiye, Rusya, İran, Suriye ve Irak ile diğer Batı Asya ülkelerinin ortak siyasetlerde buluşmalarını sağlamalıyız. Stratejik ittifak bunu gerektirir ve o zaman başarılı olur.

Birincisi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Abhazya devletini tanımalılar. Rusya ve Abhazya ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı.

İkincisi, Türkiye, Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmeli. Rusya ise Karabağ’daki Ermeni işgaline son verilmesi için ağırlığını koymalı.

Üçüncüsü, Türkiye ve Rusya, Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de her iki ülkeye yönelen ABD merkezli tehditlere karşı birleşmeli ve ortak bir stratejide buluşmalı.

Dördüncüsü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün bir an önce sağlanması ve ABD’nin Batı Asya’dan çekilmesi için kararlı siyaset izlenmeli.

Beşincisi, ABD’nin Türkiye’yi, Rusya’yı, İran’ı ve hatta Çin’i ve Almanya’yı hedef alan ekonomik yaptırım ve ambargolarına karşı ortak tavır geliştirilmeli.”

MHP’DEN PERİNÇEK’E YANIT

Doğu Perinçek’in bu sözlerine yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan geldi. Büyükataman, “Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan @Dogu_Perincek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir” ifadelerini kullandı.

MHP’nin açıklamasının devamı şöyle:

“23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir.

Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı, ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz.

Perinçek denen virüs, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin resmîleşmesi ve bu durumun Türkiye tarafından tanınması için mücadele edecek kadar, vatan ve millet sevgisinden mahrumdur. Mekânı Cennet olsun Neriman Nerimanov, yaşasa idi kendisine bu konuda güzel bir cevap verirdi.”

Odatv.com

18.02.2020 17:10

https://odatv.com/devlet-bahceli-abd-yorungesinde-18022010.html

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