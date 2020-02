LŞDNZ KUHTĞŞUZR {OUSÇNĞE´ HUĞUWRZ ÇŞSUEĞNDKŞUZ MULUZ Ö*ĞLND AUZERİUİĞUARZ ST>

Zşğmuwujndsg arujndst arujnds ıuğud auzeriumuzzşğg

Şkt uxrk ığndr şd auğju.nwö sg muösumşğhndr nğhtiör ausuwz=uwrz uwi ıuğnduw üşpuğndşiıumuz sr<njuxndszşğtz luduünwzg gzığndr^ uzmuimu, nd uxuzj fşğuhuandkşuz auğrdğudnğzşğ rğşzj {=ndt´z hrır ünğ,u,şz şd uxu<zndkrdzg hrır ıuz {Ousçnğe´ huğuwrz çşsueğndkşuz^ çujuxrm nd çuğqğnğum uwz zşğmuwujsuz^ nğ uwi +ğşğndz buğndzum mg .+işjzt rğ suirz^ mg üğudt uğndşiıuitğ suğenj irğışğg^ uzmğmzşlr^ uzçujuığşlr fuwşl= sg m’uhğşjzt nğhti uğndşiır ünğ,^ mg eğnbsndr suğenj sı=r nd anürr st<% uzhuısşlr öüujndszşğnf!

Çuxşğg^ u,umuzzşğg^ üzuauıuz=r .+i=şğg {uzö+ğ´ mg szuz nd buı =rv mndüuz huısşlnd nd zmuğuüğşlnd ausuğ muıuğşul nd uzkşğr uwz uğndşiıg^ önğ mg ağusjzşz {Ousçnğe´r eşğumuıuğzşğg^ u.nwşzndkşuz euyzşhiumg buaşjzşlnf huğuwrz uzzu.gzkuj nd uzzu.ueth uwi çşsueğndkşuz!

N#dğmt ,zud uwi üupuyuğg^ huğndinwj şd huğuürğ Lşdnz Kuhtğşuz rzvht#i mğjud uwi=uz ağubulr .ndsç sg muösşl^ S.rkuğşuz İuzndj Srndkrdzg rzvht#i wu<npşjud sızşl uwi çuösu,u.i ,ğuüğr ıum^ iıuzqzşl uwi yuxudnğ zşğmuwujsuz huıui.uzuındndkrdzz nd rğumuzujndsg^ huğnp-huğndarzşğg rzvht#i mğjuz uwe=uz auğuöuı+ğtz^ uwe=uz uğaşiıufuğcndkşusç jnlujzşl rğşzj mşğhuğzşğg! Rzvn#dzşğnd şd rzvht#izşğnd buğ=g muğşlr t şğmuğşl^ nğnfaşışd Lşdnz Kuhtğşuz uğndşiır anwumuh ünğ, sg iışp,u, t şd uwcstz rim nimşuw ıuxşğnf öuwz uğquzuüğşl ındu,% Hnliuauw ausuwz=uwrz mşuz=r ıuğşüğndkşuz st<! Rim şkt gzeustzg şğmnd çuxnf zmuğuüğşz= {Ousçnğe´g^ uwe şğmnd=g hrır glluz% yuxudnğ nd uzhuısşlr$$$!

Uwn_^ şğuöuwrz erdkuz=r ıum szujrz çnlnğ uznz=^ nğnz= şğtm ürbşğ {Ö+ğlnd´ uxşdındğr mşeğnzr ausşğüuiğuarz st< zşğmuw üızndşjuz {Ousçnğe´r mulu zşğmuwujsuz^ rğşzj usçnp< suğszrz fğuw uhğşlnf huğuwrz mu.uğeuz=g^ şğuöuwrz uzuişlr fuwşl=g!

Sşğ gzkşğjnpzşğg hrır wrbşz nğ {Ousçnğe´r uxu<rz çşsueğndkrdzg iuğ=ndu, tğ 9 Yşığnduğrz {?tzk´ sbumnwkr mşeğnzr iğuarz st<^ şğtm muluz t nğ {Ö+ğlnd´r ausşğüuiğuarz st< cusueğu, tğ sbumndkuitğzşğg!

Qşxzuğmg rğ zşğmuwndkşusç huındşj Usşz$ İ$ Huığruğ= Auwğg! Zşğmuw trz zuşd Uğus İğçuöuz^ uöüuwrz çuğşğuğzşğ^ =upu=uhşıumuz .nğandğezşğnd auw hubı+zşuzşğ şd ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd pşmufuğzşğ şd uzeuszşğ! İğuag usçnp<nfrz lşjndz tğ şd çnlnğg uzausçşğndkşusç mg ihuitrz nğ fuğuünwğg çujndr! Muösumşğhvumuz ub.uıuz=g uzkşğr tğ rğ çnlnğ suzğusuizndkrdzzşğndz st<^ huığuiındu, tğ ,uz+kuüğumuz üşpşjrm üğ=nwm sg% auwşğtz nd kğ=şğtz lşöndzşğnf^ çşsueğndkşztz ıhudnğrv lndiuzmuğzşğnf şd İuzndj Srndkşuz^ Lşdnz Kuhtğşuzr şd {Ousçnğe´r suirz ışpşmndkrdzzşğnf!

Çujsuz .+i=g uğıuiuzşj İuzndj Srndkşuz Fuğvndkşuz uzeusndarzşğtz Lrzu Vudıuğ^ nğ auwşğtznf nd kğ=şğtznf np<ndzşj zşğmuzşğg^ wuwızşj nğ İuzndj Srndkşuz ül.udnğ uxu=şlndkrdzzşğtz stmz t uhğşjzşl auw sbumnwkg şd uznğ aupnğe euğqzşl sşğ znğuaui işğndzeg! Erışl ındud nğ uzhuwsuz itğ nd zndrğnds muw ustz lud çuzr şırz şd nğhti Srndkrdz^ rğşz= ağuhuğumud bznğaumulndkrdz mg wuwızşz huğuwrz kuığnzr çnlnğ uzeuszşğndz^ huğndinwj şd huğuürğ Lşdnz Kuhtğşuzrz^ kt=zr= muösrz nd u<umrjzşğndz!

:+i=şğnd fşğ<udnğndkşuz uz çşs ağudrğşj uöüuwrz çuğşğuğ Irüğuz Mrdlstömrlg^ nğ zrdkumuz nd çuğnwumuz u<umjndkşusç ö+ğufrü muzüzu, tğ uwi ağubulr ünğ,r rğumuzujsuz! İuzndj Srndkşuz Uışzuhşı Uğitz Ünfuz şdi bznğaumulndkşuz rğ .+i=g wuwızşj nd Srndkşuz sş, gzıuzr=r uzndznf çuğşğuğrz wuzqzşj uğ,ukşuw wndbuhzum sg!

Wşınw fuğuünwğg çujndşjud nd imiud zşğmuwujndsg^ nğ ağubuhuınds sgz tğ çuxr çnfuzeum rsuiınf! Aruzulr çşsuwuğeuğnds sg muğ şd huımşğndu, tğ şğmğuündzıg% suğemuwrz uğuğu,r şxşdşynp öüujndszşğnd auwşlrnf! N#f tğ {ousçnğe´g$$$ şd nğnd suirz mg huısndtğ! Udşıuğuzumuz huıüuszşğtz nd huısndszşğtz zşğbzvndu, huğuüğndkrdz sgz t nğ çşsueğu, tğ Lşdnz Kuhtğşuz^ şd uxrk iışp,u, tğ nğ ustz auzeriuışi sşmzuçuzt rğ auimju, qşdnf!

Ub.uğar uğuğnds^ irğnw nd wndiuauındkşuz çu.nds^ itğ nd frbı^ çuğndkşuz nd vuğndkşuz huw=uğ^ suğei suğe gznp öüuwzndkrdzzşğ! Çnlnğ uwi öüujndszşğg suğsrz uxu, trz huğnp-huğndarzşğnd buğcndszşğndz st< nd rğşzj muıuğşlndkşusç mg yn.uzjndtrz zşğmuzşğndz!

At=şuk sg mg imitğ nd ırşöşğumuz usşzuö+ğ öüujndsg auzeriujnp {itğ´nf mg çujndtğ^ mg lndiudnğndtğ ub.uğag^ usşzndğş= luduışindkrdz nd çuğndkrdz mg ouxuüuwktğ şd ünwuışdşlnd mus=g muğ öüujndszşğnd st<^ ağşbıumzşğz nd uiıpg m’gzmşğuzuwrz irğnw mşziuınd upçrdğrz! Çuwj wuzmuğ, ülnd. mg çuğqğujztğ vuğndkrdzg nd mndüuğ rğ işd bnd=g ıuğu,şl ub.uğar fğuw! Ousçnğeg ,zu, tğ^ rğ ağub=zşğg mg ışizndtrz^ iumuwz suğe uğuğu,g^ nğ rz= rim rğ sğjuzumz nd rğ huırcz tğ^ ıumud ux ıumud mndl m’şğkuğ vuğndkşuz^ üğüxndkrdzzşğnd! R”zv sşp= nğ itğg uzö+ğ mg szuğ şğmnd=r çuczndu, ub.uğarz st<^ {ousçnğe´g mg vuğvuğndtğ suğemndkşuz ausuğ^ mg ıuxuhtğ nd ıuz<uauğ m’glluğ^ nğnfaşışd vuğndkrdzg rğ andzışğg ıuğu,u, tğ çnlnğ iğışğndz st<! :uduğ tğ ustz mnps nd euğqşul irğnw htı= muğ% .uduğg huıxşlnd şd İTĞg üızşlnd^ irğnf izuzşlnd ausuğ!

İrğnw aşı sruirz fşğumşzeuzujud anürz

Uğşdg yuwlşjud nd bnwşj suğenj uv=şğg

Çnlnğz ul r fşğ<nw auimjuz nğ ousçuz ul^ ousçnğez ul rğşz= şz

Suğeg usçnp< =unirz st< mğjud auduiuğumbxndkrdz auiıuışl nd fmuwşl nğ anz ndğ itğ vmuw^ .uduğ t!

Uauduirm^ u_wi tğ zşğmuwujsuz huındsg^ ndğ suğemuwrz öüujndszşğg mşğhuğuz= uxu, trz huğnp-huğndarzşğnd mnpst% rğşzj auğuöuındkşuz st<! Ktşd muwrz ül.udnğ şğmnd aşğnizşğ% Ousçnğez nd Vuğndkrdzg^ önği mg suğszudnğtrz Uxtz-Uğıu Üuwu nd Uğui Xrdikts+plnd^ çuwj rğudusç htı= t gişl nğ çnlnğz ul {ül.udnğ´ trz uwi zşğmuwujsuz st< nd uğaşiıufuğc muıuğnpumuzndkşusç mu.uğeumuz bndzv mndıuwrz çşsueğndkrdzg!

R”zv .+i=şğnf zmuğuüğşl {Ünwndkrdz´z nd {Up<rm´zşğg suğszudnğnp huğndarzşğg^ nğnz= rğuhti luduışindkrdz^ çuğndkrdz nd itğ mg ouxuütrz uwe öüujndszşğtz! R”zv gişl {Uiıp´r suirz nğ usçnp<nfrz lnwi tğ% nimşousndm suöşğtz srzvşd uyşğndz st< eğnbsndu, yuwlg nd uiıpuwrz şğuöuz=zşğnf mg huğndğtğ ub.uğag! Rzvhrir” çuxşğnf zmuğuüğşl {Vuğndkşuz iındşğ´zşğg^ nğnz= uwz=u_z muıuğşul mğzuwrz gllul şğmnd eşğumuıuğndarzşğnd mnpst zşğmuzşğnd irğıg .njnp nd uzjznp fuğhşındkşuz bznğard^ rzvht”i huısşl {cnpnfndğe´r% ousçnğer s+ğ^ rsuiındzr^ uwğşğnd nd up<rmzşğnd suirz^ wşınw {anf´r nd {,ux´şğnd^ irğnw vuiındu,ndarr suirz^ nğnz= huğuwrz öndünğendkrdzzşğnf uzmğmzşlr uhğndszşğnd fuwşl= mg huğüşdtrz auzeriumuzzşğndz! Rim Ousçnğez nd Vuğndkrdzg^ muıuğşlndkşuz mg auijztrz çuğrr nd vuğr huw=uğg jnlujznp uwi anwumuh iışp,uünğ,ndkrdzg! :+i= üğşkt vmuğ nd ustz rzv mg kşlueğndtğ huğnf nd ets=r uğıuwuwındkrdzzşğnf^ nğnz= endği mndüuwrz huğr gzest<tz! Gzığndu, tğ iğıu.+irm şğucbındkrdz sg^ sşğk auzeuğı nd öüujumuz^ sşğk ul huw=uğr nd üğüxndkşuz bndzvnf kukudndz^ çuwj Lşdnz Kuhtğşuz nd rğ +üzumuzzşğg^ wu<npu, trz şğucbıumuz uwe {ünluc´rz st< rğşzj auğuöuındkşusç ışpudnğşl zuşd auwmumuz sşpşerzşğ!

Üulnf öüşiızşğndz^ ani şdi sş, üzuauıuz=r uğcuzr trz huıui.uzuındzşğg^ nğnfaşışd blujndjrv auündiızşğ huığuiındu, trz Uğşdr^ Uiıpr^ Ünwndkşuz^ Vuğndkşuz mşğhuğzşğnd şd srdi {Öüujnds´zşğnd ausuğ! R fşğ<nw^ rzvhti imröçz ul üğşjrz=^ ustz rzv uzkşğr nd muıuğşul tğ^ uğcuzr uzfşğuhua üzuauıuz=r% nğhti iışp,uünğ,ndkrdz^ nğhti nğum^ nğhti huğ^ nğhti huıüus$$$!

Şğuög fşğ<uju, tğ nd zşğmuzşğg wnızmuwi^ şğmuğ ,uyşğnf np<ndzşjrz huğnp-huğndarzşğg^ huğndinwj Lşdnz Kuhtğşuzg^ nğ uwi ülnd.ünğ,njr aşprzumz tğ^ şd iumuwz mg szuğ rğ ausşiındkşuz st<^ sruwz uzüus sg şğşdşlnf çşsrz fğuw nd wu<npndkşuz uxrd,r çucrzg bznğaşlnf rğ huğu.ndsçrz^ nğnd uzeuszşğz trz% Uxtz-Uğıu Üuwu^ Uğui Xrdikts+plnd^ Üuğnlrz İuğghnwuoşuz-Susrmnzşuz^ Ülnırz İuğghnwuoşuz-Nditğ^ İuğşs ?rdltmtv-Btbtkşuz^ Uıri Srdluwrs^ Uğsuz Ygzuğhubg^ İuğ+ Uçtlşuz^ Çşğrz İrdstğ-Ü+lndügiuwşuz^ Üukru Aulluo+plnd-Üuwu^ Ünlrz Vtzhtğ^ İtğlr Kubog-Kt=hgvu=^ İrğu Üuöuzog+plnd^ Zuğşm Ygzuğhubg^ Euluğ Zşğitişuz^ Lşxzu Uiluz+plnd-Rzmrlrö+plnd^ Üuğrz Vt=ts^ Uxltk Şuazrşuz^ Brlu Ouzıuz^ Zuwrğr Htzlr+plnd^ İuwuk Irınzşuz^ U=itl Huauıgğ^ Suı+ Fuzlg+plnd şd Zuöuğtk Itsrğor+plnd!

Andim çuz=g uğıuiuzşj Huığruğ= Auwğg^ bşbışlnf nğ uwi+ğ ustz suğe rz=örz= ışiud uwi zşğmuwujsuz st<^ =uzr nğ suğendz auğuöuı öüujndszşğz trz nğ mşğhuğuz= uxu, trz {Ousçnğe´r st<^ çuwj mg huıüustrz zuşd ırşöşğumuz uğct=r% irğnw suirz^ nğ mşuz=r umndz=z nd ünwndkşuz üğudumuzz t! {Işiuz= .uduğr nd lnwir^ çuğndkşuz şd vuğndkşuz huw=uğg^ gzmulşjrz= nd sş_z= sşğ uzqz t nğ ışiuz= uwi çnlnğrz st<^ =uzr nğ mşğhnf sg sşğ mşuz=r auwşlrz t nğ mg jnluzuğ ani! Çuwj ışiuz= zuşd wnwig^ nğnfaşışd uxuzj wnwir vşz= mğzuğ uhğrl´^ bşbışj Huığruğ= İğçuöuzg^ ağuhuğumud bznğaumulndkrdz wuwızşlnf huğu.ndsçr çnlnğ uzeuszşğndz^ huıui.uzuındzşğndz şd S.rkuğşuz İuzndj Srndkşuz!

\\\

Uzmşp, üzuauıuz=nf mg bznğaudnğşz= {Ousçnğe´r çnlnğ huğnp-huğndarzşğg^ huğndinwj şd huğuürğ Lşdnz Kuhtğşuzg^ u<umrjzşğg^ S.rkuğşuz İuzndj Srndkrdzg^ nğnz= uğndşiır uwi=u”z çuğqğnğum fuwşl= sg huğüşdşjrz sşğ sbumndkuitğ auiuğumndkşuz! Mg wuzqzuğuğşz= zuşd nğ çnlnğ uznz=^ nğnz= ıumudrz vşz cusueğndu, wuxu<rmuw zşğmuwujndszşğndz aşı^ knp uouhuğşz nd uhuanfşz rğşzj ışpg üulr= zşğmuwujndszşğndz st< şd erışz huğuğndşiır uwi anwumuh iışp,uünğ,ndkrdzg!

Z$ İ$

http://www.normarmara.com

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...