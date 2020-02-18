Litvanya Dışişleri Bakanı, Ermenistan’dan alınan tebrik mesajına Ermenice cevap verdi

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Litvanya’nın bağımsızlık günü vesilesiyle Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı tebrik mesajına Ermenice cevap verdi.

Linkevicius, “Teşekkür ederim, sevgili dostlar. Litvanyalılar ve Ermeniler, bağımsızlık ve demokrasiye olan sevgiyi paylaşıyor” şeklinde Ermenice bir paylaşım yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanılığı, “Twitter”deki resmi sayfasında Litvanya’nın bağımsızlık günü vesilesiyle şu mesajı paylaşmıştı: “Litvanya’nın bağımsızlık günü vesilesiyle ortaklarımızı ve Litvanya dost halkını tebrik ederiz. Ermenistan, Litvanya ile ilişkilerine büyük değer veriyor ve halklarımızın hayırına siyasi diyaloğu korumak ve derinleştirmek istiyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/18/Litvanya-Ermenistan-Linkevicius-Ermenice/176327

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