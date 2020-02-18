Kapadokya’nın duvar resimleriyle ünlü Aziz Jean Kilisesi

Kapadokya bölgesindeki Aziz Jean Kilisesi, çok az rastlanan İncil’deki “Son Yargı” sahnesinin de yer aldığı duvar resimleriyle ünlü.

Kilisenin bulunduğu bölge, IV. yüzyıldan X. yüzyıla kadar yoğun bir yerleşim yeri ve dini merkezlerden biri olmuş. Bunun en belirgin kanıtı olarak, Aziz Jean Kilisesi’nin hemen yanındaki Açık Saray Ören Yeri’nin konumlandırılması gösteriliyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yöresel ismi Karşı Kilise olan ibadethane 1212 yılına tarihlenmiş ve Gülşehir ilçe merkezi girişinde bulunuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Bir peribacası içine oyularak yapılan kilise iki katlı. Alt katında önemli din adamlarına ait olduğu düşünülen mezarlar, su sarnıcı, şarap mahzeni ve görevli odaları bulunuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kilise olan üst kat ise oldukça iyi korunmuş boyaları ile İncil’den alınmış sahnelerle süslenmiş. Karşı Kilise’nin hemen yakınında iki kaya oyma Kilise daha yer alıyor ancak bu kiliselerde fresk bulunmuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

1995 yılında restore edilen kilisenin boyamalarında beyaz renklerin yanında siyah zemin üzerine sarı ve kahverengi ağırlıklı olarak kullanılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Üst kattaki kiliseye sonradan yapılmış bir demir merdivenle çıkılıyor çünkü orijinal taş merdiven zaman içinde aşınarak yok olmuş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Zamanın tahribatından ve nemden dolayı Apsis içindeki sahne seçilemiyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Batı duvarında, cehennem ve mahşer sahneleri yer alırken hemen üstünde St. George ve St. Teodor’un yılanı öldürme sahnesi resmedilmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Güney duvarında ise Son Yemek, Judas’ın ihaneti, Vaftiz sahnesi, altında Meryem’in ölümü ve üç İbrani gencin fırında yakılması sahnesi bulunuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Resimlerde insan yüzlerinin bölgenin karakteristik niteliklerine uygun olması ilgi çekici, ayrıca vaftiz sahnesi de en etkileyici sahnelerden biri olarak göze çarpıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/kapadokyanin-duvar-resimleriyle-unlu-aziz-jean-kilisesi/

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