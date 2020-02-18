İstanbul’da düzenlenen Atletizm kış şampiyonasında Ermeni sporcular ödüller aldı

Türkiye’nin İstanbul şehrinde düzenlenen Balkan kış atletizm şampiyonasının 261 katılımcıları arasında Ermenistan’ı temsil eden 16 sporcu vardı.

Sporcularımızdan özellikle Levon Aghasyan ve Aleks Donikyan iyi sonuçlar kaydetti. Üç adım atlama mücadelesinde Levon Aghasyan 16m 44cm sonucuyla ikincisi oldu.

Üç adım atlama bayanlar yarışmasında ise Yana Abrahamyan’ın gösterdiği sonuç da fena sayılmazdı. Ermeni bayan sporcu 13m 06cm sonucuyla dördüncü sırada yer aldı.

60m kros koşusunda 8.15 saniye sonucuyla Ermenistan’ı temsil eden ABD’li Ermeni Aleks Donikyan üçüncü oldu.

Üç adım atlama yarışmasında Yerevanlı Artak Hambardzumyan kişisel rekorunu kırdı ve 7.47m sonuç gösterip beşinci sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/18/İstanbul-Atletizm-Ermeni/176303

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