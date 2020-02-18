Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanması devam ediyor: Sanık polis, çoğu soruya “Hatırlamıyorum” dedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‘in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması devam ediyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, tutuksuz sanıklar eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski Trabzon Jandarma Alay KomutanıAli Öz‘ün de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duvar’dan Rojda Oğuz’un haberine göre; Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davanın ilk günkü celsesinde dönemin Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı olan Adem Sağlam, soruların çoğuna “Hatırlamıyorum” diye yanıt verdi. Dönemin Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Daire Başkanı Ahmet Selim Akyıldız da cinayetle ilgili önceden bir bilgisi olmadığını öne sürdü.

Cinayetin 13. yılı olan 2020 yılının ilk duruşmasında, celse arası mahkemeye gelen belgeler okunuyor. Duruşmada, daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen bazı kişilerin beyanlarının alınması bekleniyor.

Davanın geçmişi

Dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanığın yargılandığı davada 17 Ocak 2012’de verdiği kararla tutuklu sanık Yasin Hayal’in, “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yazar Orhan Pamuk’u tehdit etmekten 3 ay ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırılmasını, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan ise beraatini kararlaştırmıştı.

Tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel’in de 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar veren heyet, sanıklardan Ersin Yolcu’yu 12 yıl 6 ay, Ahmet İskender’i 13 yıl 4 ay ve Salih Hacısalihoğlu’nu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırmış, bütün sanıkların “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan beraatine hükmetmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi de “örgüt” yönünden verilen beraat kararını bozarak, sanıkların “silahlı terör örgütü” değil, “suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt” üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanmalarına karar vermişti.

https://t24.com.tr/haber/hrant-dink-cinayetine-iliskin-76-sanigin-yargilanmasi-devam-ediyor-sanik-polis-cogu-soruya-hatirlamiyorum-dedi,861749

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