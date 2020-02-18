Hrant Dink cinayeti davasında şaşırtmayan savunma: ‘Hatırlamıyorum’

Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın duruşmasında eski Trabzon Emniyeti TEM Müdür Yardımcısı Sağlam, kendisine sorulan sorulara “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Eski Trabzon Emniyeti TEM Daire Başkanı ise cinayeti önceden bilmediğini iddia etti

Haber Merkezi

2007 yılında öldürülen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 103’üncü duruşması gerçekleşti. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 gün sürmesi planlanıyor.

9 tanığın dinlenmesi beklenen duruşmaya tutuklu eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile tutuksuz sanıklar eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi katıldı.

Sanıklardan Trabzon İl Jandarma Komutanı olan Albay Ali Öz’ün ev hapsinin kaldırılmasının tekrar reddedildiği belirtildi.

Cinayet sırasında Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Müdür Yardımcısı olan Adem Sağlam Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

Erhan Tuncel’in McDonald’s olayından tahliye olduktan sonra bir iki defa şubeye geldiğini söyleyen Sağlam, şu ifadeleri kullandı: “Yasin Hayal cezaevinden bana mektup yazdı. Suç duyurusunda bulundum. 6 kişinin yaralandığı McDonald’s bombalanması eyleminden sonra olay yerine gittim. İmkânlarımız sınırlıydı. Görüşmeleri şube müdürü yaptı. Yasin’i almaya İstanbul’a onunla gittik. İfadeler alınırken Trabzon İstihbarat Şube Bürosu’ndan arkadaşlar vardı. İsimleri hatırlamıyorum.”

‘övgüye tanık olmadım’

Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, 2004’teki McDonald’s bombalanmasıyla ilgili ifadeleri okudu. Bakırcıoğlu’nun ardından Adem Sağlam ise şöyle devam etti: “McDonald’s eylemi sırasında kanlanmış pantolon Muhittin Zenit tarafından bize getirilmedi. Yasin Hayal’i İstanbul’dan Trabzon’a götürürken sessizdi. Şube müdürüm Yahya Öztürk’ün, Yasin Hayal’i övücü ifadelerine ben tanık olmadım. Bu kadar önemsediği değerlendirilen eylemden sonra Yasin’in telefonu neden izlenmemiş hatırlamıyorum.

Erhan Tuncel ifadesinde bahsettiği görüşmelere katılan ela gözlü şahıs kim bilmiyorum. Muhtemelen istihbarattadır. Şube müdürüm Yahya Öztürk biliyor olabilir ben onun durumunu bilmiyordum.”

Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik eylem yapacağına dair ifadelerin olmasına rağmen Sağlam, olayın şubede herkes tarafından konuşulduğuna tanık olmadığını ileri sürdü.

‘NE OLSA BENİ ARARDI’

Şube müdürü Yahya Öztürk ile Hrant Dink cinayetinden önce ne konuştuklarını hatırlamadığını iddia eden Sağlam, “Yahya Öztürk Türkiye’nin neresinde önemli eylem olursa beni arardı. Cinayetten sonra istihbarat şube ile sanıklar hakkında bir değerlendirme yapmadık. Sansasyonel bir olaydı. Çok yoğunduk” diye konuştu.

Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Ahmet Selim Akyıldız tanık olarak dinlendi. SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlanan Akyıldız, şu ifadeleri kullandı: “Cinayetten sonra Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve emniyet yetkilileriyle İstanbul’a gittik. Emniyet müdürü Celalettin Cerrah toplantı yaptı. Görüntüler vardı. Ramazan Akyürek bir bilgi vermedi. Önceden olayla ilgili bilgim yoktu. 2002-2009 arası terörle mücadele daire başkanlığı yaptım. Ramazan Bey’in o gün Ali Fuat Yılmazer ve Genel Kurmay ile yaptığı telefon görüşmelerini bilmiyorum. Eylemin önceden istihbari bilgisi olduğu yapılan toplantılarda hiç telaffuz edilmedi. Soruşturma sırasında bize bir bilgi gelmedi.”

Akyıldız, Ankara’daki polis evinde yapılan emniyet üst düzey buluşmasına yönelik yapılan habere ilişkin bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Mustafa Sabri Şahin de mübaşir tarafından çağrılmasına rağmen gelmedi. Muharrem Durmaz ile telefon bağlantısı kurulamadı.

Duruşma bugün saat 10.30’da görülmeye devam edilecek.

https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-cinayeti-davasinda-sasirtmayan-savunma-hatirlamiyorum-288535

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