Gezi Parkı Davası Kararı Üzerinden Antisemitizm – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada karar çıktı. Karar sonrası sosyal medyada paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

Silivri’deki 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın karar duruşmasında sanıklardan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’in “yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı”ndan beraatına hükmetti.

Mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da tahliyesine karar verdi. Davada 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırıldı.

Sanıklar, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelik yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “kasten yaralama”, “ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet etmekle” suçlanıyordu.

Gezi Parkı Davası’nda karar çıkması sosyal medyanın da gündemindeydi. Paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

http://www.avlaremoz.com/2020/02/18/gezi-parki-davasi-karari-uzerinden-antisemitizm-serdar-korucu/

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