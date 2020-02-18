Ermeni Kilisesi’nin Şam Diyakosluğu’ndan Esad ve Suriye’ye teşekkür mesajı

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Şam Diyakosluğu, Ermeni Soykırımı’nın tanınması için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a teşekkür etti. Şam Diyakosluğu’nun ruhani önderi, piskopos Armaş Nalbandyan, Suriye Devlet Başkanı’na, Parlamentosu’na ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasında katkısı bulunan herkese hitap eden bir teşekkür mesajı iletti.



Mesajda, “Biz, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların üçüncü ve dördüncü nesilleriyiz. Suriyeli kardeşlerimiz sayesinde çok sayıda Ermeniler buraya sığınmıştı. Yıllar geçtikçe toplumun ayrılmaz bir parçası olduk. Bugün, Suriye tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıma adımını memnuniyetle karşılayarak teşekkür dolu dua ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere, Suriye Parlamentosu, 13 Şubat tarihinde Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Suriye –Ermenistan dostluk grubu tarafından önerilen belgede, 20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nnda Ermenilere ve diğer halklara uygulanan Soykırım’ın tanınması ve kınanması öngörülüyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/18/Ermeni-Soykırımı-Esad-Suriye/176413

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