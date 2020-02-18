Birçok FETÖ davasının baş şüphelisi Coşgun Çakar

FETÖ’nün sınav hırsızlığı bu kez görüntülere de yansıdı. Firari FETÖ’cü eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar’ın, eşini sınavından geçirmek için istihbaratın tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

FETÖ’nün sınav hırsızlığı ilk kez görüntülerle belgelendi. Firari FETÖ’cü Coşgun Çakar’ın eşini açık ortaöğretim sınavından geçirmek için özel düzenek hazırladığı ve istihbaratın teknik takip aracını kullandığı belirlendi.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar’ın karıştığı tek olay bununla sınırlı değil. Hrant Dink suikasti, usulsüz dinlemeler, kaset kumpasları… Hepsi Çakar’ın yönetici sıfatıyla sanık olarak yer aldığı davalar.

Hrant Dink soruşturmasında adı geçti

Coşgun Çakar, FETÖ’nün emniyet yapılanmasının en üstündeki isimlerden biriydi. Adı ilk olarak 2007 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink soruşturmasında geçti.

İddianameye göre Çakar, olaydan 2 yıl önce yabancı istihbarat kaynaklarından suikast haberini aldı.

Ancak buna rağmen FETÖ’nün talimatıyla “Ergenekon kumpası”na zemin hazırlamak amacıyla olaya göz yumdu. Suikastın gerçeklemesini engelleyecek her unsuru da ortadan kaldırdı. Olay asıl suçun işlenmesi için gerçekleştirilen yan suç olarak kayıtlara geçti.

Önemli isimlerin yasa dışı dinlenmesini sağladı

Coşgun Çakar’ın FETÖ adına yürüttüğü tek faaliyet bu değil. O tarihten itibaren hemen hemen her FETÖ kumpasının altından Coşgun Çakar’ın adı çıktı.

Çakar, Emniyet İstihbarat’ın iki numarasıyken sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve iş

insanı ve FETÖ’ye karşı olan önemli isimlerin yasa dışı dinlenmesini sağladı. FETÖ’nün VIP Dinleme soruşturmasının baş şüphelileri arasında yer aldı.

Örgüte yaklaşmayanların önünü kesti

Coşgun Çakar; Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının da sorumlularından biriydi.

O iddianamelerde ve davalarda Coşgun Çakar’ın FETÖ bağlantıları tek tek ortaya konuldu. 2017’de Çakar’ın villasına düzenlenen operasyonda böcek adı verilen dinleme cihazları, onlarca telefon ve FETÖ elebaşının CD’leri ele geçirildi.

Hem tanık ve sanık beyanları hem de evinden ele geçirilen kanıtlarda, Çakar’ın devlet adına değil FETÖ adına istihbarat topladığı, aldığı verileri FETÖ’ye aktardığı ve örgüte yaklaşmayanların önünü kestiği belirlendi.

Coşgun Çakar “kasten öldürme”, “FETÖ yöneticiliği”, “kamu kurumları zararına dolandırıcılık”, “zimmete mal geçirme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından; eşi Gül Çakar da “FETÖ üyeliği” ve “dolandırıcılık” suçlarından aranıyor.

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bir-anne-daha-evladina-kavustu-461536.html

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