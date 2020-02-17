Papa Franciscus Vatikan’da Kutsal Etchmiadzin heyetini ağırlayacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ana Taht Kutsal Etchmiadzin heyeti, Doğu Ortodoks ve Katolik Kiliseleri arasındaki resmi diyalog çerçevesinde düzenlenecek genç ruhaniler toplantısına katılmak üzere 15 Şubat’ta Vatikan’a hareket etti.

Heyete, Gevorgyan Ruhani Okulu’nundan Vartabed Mesrop Parsamyan, Kutsal Etchmiadzin Enformasyon Merkezi Bşk., Rahip Vahram Melikyan ve Katolikosluk Dairesi Sekreteri, Rahip Adam Makaryan katıldı.

Bir hafta sürecek tanıtım ziyareti sırasında Katolik Kilisenin ruhani eğtim merkezlerini ve Apostol Sarayı’nı ziyaret edecek olan heyet, Papa Franciscus ile de bir araya gelecek.

Toplantı, Batı Avrupa Patrik Delegesi ve Vatikan’daki Kutsal Etchmiadzin’in resmi temsilcisi Başpiskopos Khajak Parsamyan, Katolik ve Ermeni Katolik Kiliselerinin üst düzey rahipleri tarafından düzenlenecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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