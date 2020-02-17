Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Pazar Ayini

16 Şubat Pazar günü Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki kutsal sunu ayinine, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan riyaset etti ve vaaz verdi.

Kutsal sunu ayinini, kilisenin din görevlisi Peder Zaven Bıçakçıyan gerçekleştirdi. Sunaktaki yardımcılıklarını, kilisenin diyakonu, kıdemli mugannileri ve mugannileri yaptılar. İlahileri Şef Rober Doğanay yönetiminde, Ortaköy Kilise Korosu seslendirdi. Kiliseyi tamamen dolduran imanlı topluluğun en güzel yanı, çocuk ve genç sayısının oldukça fazla olmasıydı. Bu durum patrik hazretlerinin de yüzünü güldürdü, vaazında bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirip, ağırlıklı olarak çocuklara hitap etti, onlara sorular sordu, aldığı cevaplarla da mutluluğunu dile getirirken, çocukların da kendisinin yaptığı esprilere eşlik etmeleri, tüm kilisede bulunanları hoşnut etti.

Kadasetli Patrik II. Sahak, Ermenice ve Türkçe olarak verdiği vaazında özetle, kiliseye gelme sebebimiz nedir diye çocuklara ve gençlere sordu: ”Bazı sorular vardır, çok bildiğimizi sandığımız konu hakkındadır ama sorulduğunda cevap veremeyiz, bu da öyle sorulardan. Yetişkinler bilmiyor, sizler biliyor musunuz’‘ dedi. ”Eğer yeni seçilmiş patriği görmek için geldiyseniz teşekkür ederim ama haftaya bu kilisede olmayacağım, peki sizler gelmeyecek misiniz? Kiliseye şunun için geliriz, içimizde başka hiçbir yerde dolduramayacağımız bir boşluk var, bu boşluğu sadece kilisede doldurabiliriz. Kiliseden aldıklarımızla dolar, eğer bunu tam anlamazsak o zaman şaşırırız. Her boşluk kendine uygun olanla doldurulabilir. Nasıl ki midemiz yiyecekle, ciğerlerimiz havayla, kalbimiz sevgi ile dolmalı, bazıları bilmezler veya anlamazlar ama bizler ölümsüz ruha sahibiz, ruhumuzda da boşluk var, bu boşluk da Tanrı ile dolar. Sorun şurda, Tanrı nasıl, ne şekilde ruhumuza dolar? Biz ne zaman Tanrı’nın huzuruna gider, ona yaklaşırsak, işte o zaman Tanrı da gelir ruhumuzu doldurur. Bunu da günün İncil ayetinden örnekle verelim: “İsa Mesih dedi ki: Bir kimse susamışsa bana gelsin. Kutsal yazıda dediği gibi. Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacak” İsa Mesih, mabede girenlerde, çıkarken hiçbir şey değişmemiş olduğunu, ruhlarının boş girip, dolmadan çıktığını görüyor ve diyor ki, bunda bir yanlış var Tanrı için gelen bu insanlar boş geldiler boş gidiyorlar, ruhun ihtiyacı olan şeyi almadılar, asıl o boşluklarını doldurmaları lazım diyor. Ne yazık ki bizler de, kiliselerden ruhumuzdaki boşlukları doldurmadan çıkıyoruz. Çünkü artık kilisedeki sırları göremiyoruz. Bizler dua edelim ki, halkımız, gençlerimiz önlerindeki su kuyusunu görüp, kiliselerini, Kutsal Kitap’ı keşfetsinler, orada ruhlarını dolduracak bir şey olduğunu görsünler. Bizler Tanrı’ya zaman ayırırsak, onun sözlerini okur, dinlersek, ona yaklaşırsak, o zaman, O da bizlere gelir ve ruhumuzdaki boşluğu uygun şekilde doldurur” dedi.

Kutsal Ekmek (Komünyon) dağıtımının ardından, Patrik Hazretlerinin son kutsaması ile tören son buldu. Törenin ardından, İskender Şahingöz başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, tüm kiliseyi dolduranları, salonda hazırlanan kahvaltıya davet ettiler. Burada da Patrik Hazretlerinin duası ile kahvaltıya başlandı. Kahvaltı süresince de, katılanlar, Kadasetli Patrik II. Sahak ile samimi sohbetlerde bulundular.

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