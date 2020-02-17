İkaz! Ermeni meselesi ve gafletimiz

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

“Anadolu’da devlet ve katliam bedeli” gayreti içerisinde olan Ermenilerin 1874’ten 1985 yılına kadar Avrupa dillerinde yayınladıkları eserlerin sayısının toplamı 3 bin 582 adettir. Bizim ise sadece 12 adettir. Niçin bu haklı mücadelemizde sesimiz kısık çıkıyor?

Ermenilerin “Anadolu’da devlet ve katliam bedeli” gayretlerinin çıkış noktası olarak 1874’ten 1985 yılına kadar Avrupa dillerinde yayınladıkları eserlerin sayısının toplamı 3 bin 582 adettir. Bizim dünyamızın aydınlarının ise bu yalan ve itiraflarla dolu 3 bin küsur esere karşı, haklı mücadelemizi anlatmak için kullandığımız fikrî silahların (eserlerin) toplamı sadece ve sadece 12 adettir. Niçin bu haklı mücadelemizde sesimiz kısık çıkıyor? Sebebi şimdi daha iyi anlaşılmıyor mu?

https://m.yeniakit.com.tr/haber/ikaz-ermeni-meselesi-ve-gafletimiz-1070990.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...