Ermenistan’ın “2020 Eurovision” temsilcisi belli oldu (video)

“2020 Eurovision” Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı Atena Manukyan temsil edecek. Juri ve TV seyircileri tarafından seçilen Atena Manukyan, yarışmada “Chains On You” şarkısını seslendirecek.

Ermenistan’ın kamu televizyonu, “Eurovision” temsilcisini seçmek üzere uluslararası bu sahneye çıkmak isteyen tüm sanatçıların katılabileceği elemeler düzenlemişti. Toplam 53 başvuru alınan elemelerde 12 sanatçı finale geçti.

15 Şubat’ta gerçekleşen finalde en çok oy alan Atena, 12-16 Mayıs’ta Hollanda’da yapılacak “2020 Eurovision” Uluslararası Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı temsil etme hakkını kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/17/Ermenistan-2020-Eurovision/176184

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